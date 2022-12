Un nombre record d’escales au quai de croisières à La Baie en 2023

Il y aura 81 escales en 2023, ce qui est le double de 2022, mais surtout 23 de plus que le précédent record de 58 établi en 2019. Il n’y avait pas eu de navires en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie et les activités avaient repris de façon graduelle l’été dernier.

Le nombre de navires pour 2023 a été annoncé à l’occasion du dépôt du budget 2023 à Saguenay, mardi.

Au niveau des dépenses, le quai de croisières, [il y a] 573 000 $ de plus de dépenses, mais on va avoir des revenus de plus d’un million. Au bout de la ligne, on s’attend d’avoir 80 bateaux, 40 de plus que cette année, ce qui devrait nous libérer 500 000 $ de plus , a chiffré le président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin.

En entrevue mercredi avec Radio-Canada, le conseiller municipal a porté le nombre d’escales attendues à 81.

En plus d’accueillir davantage de navires, les tarifs que les compagnies doivent payer pour accoster à La Baie seront majorés de 10 %.

Des heureux

Des commerçants et citoyens rencontrés mercredi dans le secteur du quai d'escale se sont réjouis d'apprendre que les touristes de la mer seront présents en très grand nombre en 2023.

Avec un immense bonheur, c’était déjà super cette année. On était content de les revoir. 81 bateaux, c’est génial. Ça va faire une saison formidable , a prédit Sonia Gagnon, propriétaire de la Savonnerie Chèvre-Feuille.

Ce commerce se trouve près du village portuaire, face à l'église Saint-Alphonse, là où un marché est souvent installé pour accueillir les croisiéristes.

Le Queen Mary 2 amarré à La Baie en 2019. Photo : Radio-Canada

Ça va faire beaucoup de personnes qui vont pouvoir acheter tous nos beaux produits , a plaidé un homme rencontré dans le secteur de Bagotville.

Ça va donner de la chance aux restaurateurs. Ça va donner de la chance à tous nos commerces que je trouve qu’ils ont de la misère un peu , a poursuivi un autre.

C’est un beau complément pour tout le monde, le tourisme, les commerçants qui vont pouvoir profiter de tous ces bateaux-là, c’est plaisant , a complété un troisième résident.

Moi, je trouve que c’est vraiment intéressant, ça met de la vie. Ça ouvre les horizons aussi , a dit aussi une dame.

D’après un reportage de Mélyssa Gagnon