Gicleurs dans les RPA : réactions mitigées sur l’aide financière dans l’Est-du-Québec

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, a annoncé mercredi matin deux mesures qui totalisent plus de 100 millions de dollars pour aider les RPA à garder la tête hors de l’eau.

Québec augmente ainsi son aide financière aux RPA pour l'installation des gicleurs à l'intérieur de leurs murs.

Auparavant, les RPA pouvaient obtenir un financement maximum de 5000 $, selon leur superficie. Cette aide peut désormais aller jusqu'à 6000 $ ou 7000 $ selon le type de résidence.

Les RPA doivent installer des gicleurs avant décembre 2024. Cette obligation est survenue à la suite de la tragédie de L'Isle-Verte en 2014, un incendie majeur qui a fait 32 morts dans une résidence pour personnes âgées.

L'événement tragique est resté gravé dans la mémoire de la présidente de la FADOQ , Gisèle Tassé-Goodman.

La présidente de la FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Catherine Desrochers

C'était un événement très malheureux, mais la bonification de l'aide financière pour l'installation des gicleurs, c'est bienvenu puisqu'il s'agit d'un investissement qui est important. Je le dis encore, spécialement pour les petites RPA, qui parfois en région ne sont même pas reliées à des systèmes d'aqueduc , souligne Mme Tassé-Goodman.

Pour sa part, le président du Regroupement québécois des résidences pour aînés, Marc Fortin, accueille la bonification de l'aide du gouvernement provincial comme une bouffée d'air frais .

Le président du Regroupement québécois des résidences pour aînés, Marc Fortin Photo : Radio-Canada

La bonification du programme va faire une grande différence parce que les coûts ont augmenté dans la dernière année de 67 % pour faire installer les gicleurs , affirme M. Fortin.

Toutefois, pour certains OSBL , cette aide reste insuffisante. Le directeur général de la Fédération des OSBL d’Habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles, David Barbaza, s'inquiète que de plus petites RPA doivent mettre la clé sous la porte en raison des coûts reliés à l’installation des gicleurs.

Le directeur général de la Fédération des OSBL d’Habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles, David Barbaza Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de David Barbaza

Pour les RPA à but non lucratif, c'est sûr qu'ils vont se retrouver face à un os parce que leur seule solution pour eux, c'est d'augmenter les loyers, d'augmenter les services, pour pouvoir payer leurs employés. Et là, on est plus dans une situation où on peut fournir des logements abordables , explique-t-il.

Certaines résidences, comme les Habitations Jules Édouard à Pohénégamook, aimeraient même obtenir des dérogations, puisqu'elles ne jugent pas nécessaire l'installation de gicleurs chez elles.

On demande une dérogation parce qu’on a six chambres dans deux corridors différents avec une issue à chaque extrémité. Alors en moins de 35 secondes, on réussit à atteindre l'extérieur , explique le secrétaire des Habitations Jules Édouard, Gilles Noël.

La ministre Sonia Bélanger a également annoncé que le gouvernement va assumer la totalité du paiement des primes COVID destinées aux préposés, aux infirmières et aux infirmières auxiliaires dans les RPA jusqu’au 31 décembre 2023, une annonce qui a réjoui Marc Fortin, Gisèle Tassé-Goodman et Gilles Noël.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur et d'Aurélie Girard