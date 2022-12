Femmes autochtones assassinées à Winnipeg : le fédéral prêt à soutenir des fouilles

Dans une entrevue accordée à l'émission politique de CBC , Power & Politics, mercredi soir, le ministre a indiqué que le fédéral s'engage à offrir un soutien, peu importe la manière pour s'assurer qu'il y ait justice .

M. Mendicino affirme avoir réitéré aux agents de la GRC, au chef Smyth et à ses collègues qu'il est important de faire preuve de compassion en raison du contexte des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées et des pensionnats pour autochtones .

Il ajoute que la discussion tenue avec M. Smyth avait comme teneur la façon dont le gouvernement fédéral pouvait aider que ce soit en matière de ressources, de technologies ou de faisabilité . Il affirme que toutes les options sont explorées, y compris une implication de la GRC, mais que tout doit être fait dans le respect du procès , des traditions et de la culture autochtones selon les principes de la réconciliation .

Pendant la période des questions, interpellé par la députée de Winnipeg Centre Leah Gazan, mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a suggéré que des fonds fédéraux pourraient être alloués.

Nous avons reçu des lettres des familles. Nous comprenons leur douleur. Le gouvernement fédéral cherchera à faire tout ce qu'il peut pour aider la province, la Ville et quiconque aurait besoin d'aide pour que ces familles puissent fermer le chapitre pour entamer leur deuil et obtenir justice , a-t-il dit.

Le premier ministre Justin Trudeau répond à la question de la députée de Winnipeg Centre Leah Gazan, lors de la dernière période de question avant la pause des fêtes. Photo : Radio-Canada

Dans une lettre envoyée, mardi, le leadership autochtone du Manitoba demande au gouvernement fédéral de financer la recherche de sites d'enfouissement et de faire appel au soutien des Nations unies.

Il souhaite notamment la poursuite des fouilles à la décharge du chemin Brady ainsi qu’au dépotoir de Prairie Green afin de retrouver les corps de Morgan Harris et de Marcedes Myran, toutes deux désignées comme des victimes du tueur en série présumé.

Isang lalak sa Winnipeg ang sinampahan ng first-degree murder sa pagkamatay ni Morgan Beatrice Harris, kaliwa, Marcedes Myran at Rebecca Contois, kanan, pati na rin sa pang-apat na babae, na hindi pa nakikilala pero pinangalanan ngayon bilang Buffalo Woman. Photo : (Ipinasa ng Winnipeg Police Service at Darryl Contois)

En juin, les restes d’une autre victime, Rebecca Contois, avaient aussi été retrouvés dans la décharge du chemin Brady.

Des leaders autochtones rencontrent le chef de police de Winnipeg

Plus tôt mercredi, la cheffe de la Première nation de Long Plain, Kyra Wilson,et la grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba Cathy Merrick ont rencontré le chef du Service de Police Danny Smyth. Et ce, quelques jours après avoir demandé sa démission.

Mme Wilson mentionne que la réunion a été positive, et M. Smyth s'est montré ouvert aux recherches.

La police de Winnipeg souhaite apporter son soutien et c'est la chose la plus importante qui est ressortie de la réunion d'aujourd'hui , a déclaré Mme Wilson.

La cheffe de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson, explique qu'il y a un fort sentiment de deuil alors que deux femmes de la communauté figurent parmi les victimes d'un tueur en série présumé. (archives) Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration envoyée mercredi, M. Smyth dit soutenir les efforts de collaboration déployés par les chefs des Premières Nations et des groupes autochtones pour retrouver les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran.

La police participera à un comité de travail dirigé par Cathy Merrick sur la faisabilité d'une recherche, précise-t-il.

Mme Wilson note que la confiance de la communauté autochtone envers la police est faible en ce moment, mais elle espère qu'elle pourra s'appuyer sur cette rencontre positive.

La chose la plus importante à l'heure actuelle est d'être capable de marcher ensemble , souligne-t-elle.

