Amos et Saint-Félix-de-Dalquier étudient la possibilité de fusionner

Cette démarche est initiée par Saint-Félix-de-Dalquier, qui a adopté une résolution en novembre afin de signifier à la Ville d’Amos son intérêt pour une étude de regroupement. Son maire, Félix Labrecque, évoque notamment des enjeux liés à la pénurie de main-d'œuvre.

« On veut vérifier quels sont les avantages et les inconvénients. On veut avoir l’heure juste de ce que ça pourrait apporter aux citoyens. » — Une citation de Félix Labrecque, maire de Saint-Félix-de-Dalquier

Depuis un an, on a énormément couru après du personnel. On a eu quelques bris de services au niveau de la collecte des ordures ou de la supervision de chantiers qu’on avait. On cherchait du monde. Chaque fois qu’on engage quelqu’un, il a besoin de formation et il y a un coût qui est quand même assez élevé. Si on se regroupe avec la Ville d’Amos, il y a peut-être des avantages. C’est ce qu’on veut valider , mentionne-t-il.

Le maire de Saint-Félix-de-Dalquier, Félix Labrecque. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Félix Labrecque souligne que sa municipalité doit aussi assumer des coûts importants, notamment avec son Complexe sportif, entièrement remis à neuf au cours des dernières années. Celui-ci représente des coûts récurrents importants pour une population de seulement 1000 personnes. Saint-Félix-de-Dalquier doit aussi remplacer son garage municipal.

La crainte qu’on voit le plus, c’est que les gens ont peur que le taux de taxe monte, mais c’est réglementé pour les dix premières années. Il n’y aurait pas de hausses de taxes instantanées. Avec le Complexe sportif, le réseau d’aqueduc, les égouts, le taux de taxation est assez semblable à celui d’Amos. On ne s’attend pas à faire un gros saut. Mais ça, c’est l’étude qui va nous le dire , fait valoir M. Labrecque, qui en est à son premier mandat à la mairie de Saint-Félix.

Le Complexe sportif de Saint-Félix, qui abrite un aréna, les bureaux municipaux et une salle communautaire, a été rénové au cours des derniers mois. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Amos prête à danser

Mardi soir, le conseil municipal d’Amos a adopté à son tour une résolution, cette fois pour solliciter l’aide technique et financière du ministère des Affaires municipales pour la réalisation d’une telle étude. Celle-ci sera rendue publique et la population sera consultée.

C’est le Ministère qui prend le projet en charge. Ils vont créer un comité aviseur. C’est sûr et certain qu’il y aura les maires et les directeurs généraux. Il pourrait aussi y avoir d’autres personnes pour nous aider à établir les bases, c’est quoi les points positifs ou négatifs , indique le maire d'Amos, Sébastien D'Astous.

« C’est une analyse. Si on est gagnant-gagnant, on va danser. Si ce n’est pas bon pour l’un ou pour l’autre, c’est sûr qu’on n’ira pas de l’avant. Mais on veut en avoir le cœur net, on veut voir où ça peut nous mener. » — Une citation de Sébastien D’Astous, maire d'Amos

Sébastien D'Astous, maire d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

En plus d’être contiguës, les deux municipalités partagent déjà certains services par le biais d’ententes, notamment en protection incendie. Saint-Félix-de-Dalquier a aussi des ententes avec d’autres municipalités, pour la collecte des ordures et le compostage.

La porte ouverte aux autres

Sébastien D’Astous ouvre aussi la porte aux autres municipalités qui seraient intéressées à faire une étude de regroupement.

C’est quelque chose qui demande quand même du temps, qui coûte des sous, même si le Ministère en paie une partie. Je pense que c'est le temps, s'il y en a qui voudraient faire une analyse. Je ne suis pas un pro regroupement ou pro fusion, mais je sais que présentement, avec la pénurie de main-d'œuvre, avec les responsabilités supplémentaires que le gouvernement envoie dans la cour des municipalités, ça devient de plus en plus dur. Je trouve ça difficile pour une ville de 13 000 habitants comme Amos, alors je peux comprendre que pour une municipalité de moins de 2000 personnes, c'est encore plus prenant , fait observer M. D'Astous.

Désuet, le garage municipal actuel de Saint-Félix-de-Dalquier doit être reconstruit. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La dernière fusion volontaire à survenir sur le territoire de la MRC Abitibi remonte à 1994 quand Barraute et Fiedmont-Barraute se sont regroupées. Toutefois, les municipalités de La Morandière et de Rochebaucourt se regrouperont officiellement le 1er janvier prochain.

La Ville d’Amos telle qu’on la connaît aujourd’hui est elle-même le fruit de plus d’une fusion, notamment avec Amos-Ouest en 1974 et Amos-Est en 1987.