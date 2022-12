La fierté dans la victoire comme dans la défaite à Ottawa

Plus de 400 Marocains d’Ottawa et de Gatineau s’étaient rassemblés à la Maison de la Francophonie pour assister ensemble à ce moment historique, un pays africain dans un match si important.

Avec la France, on savait que c’était une équipe très forte. On rêvait, c’était un rêve. Par contre, ils nous ont donné la leçon de savoir que quand on rêve, on peut arriver à quelque chose. On était un peu déçu, on a pleuré un peu, mais on est fier qu’ils soient arrivés jusque-là. C’est un sentiment dont on avait pas l’habitude , a lancé Lamia Sbaa, un partisan du Maroc.

Des partisans du Maroc étaient sur le bout de leur siège, durant le match de demi-finale de la Coupe du monde de soccer. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Pendant plus de 90 minutes, les Marocains ont enchaînés les « Sirrrrr » [Allez!] pour encourager leur équipe dans l’espoir que leurs cris se rendent jusqu’aux joueurs au Qatar, sans succès.

Je suis très fière des Marocains, des joueurs. Pour nous, ce sont toujours des champions , a souligné Najah Berrada, heureuse de voir que la communauté s’est rassemblée dans la capitale.

Au-delà du football, ils nous réunissent quelque part. Je trouve ça merveilleux. Qu’on aime le football ou pas, ça va au-delà de ça. Il y a vraiment une réunion des différentes communautés arabes à travers le monde, a mentionné la secrétaire de l’Association marocaine d'Ottawa-Gatineau, Samira Michmich.

Plus de 400 partisans marocains ont regardé la demi-finale de la Coupe du monde à la Maison de la Francophonie d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

On a rassemblé l’Afrique, les pays arabes, puis même les pays européens qui ont commencé à nous soutenir, a renchérit la vice-présidente Mariame El Kessabi.

« On méritait aussi de gagner, mais malheureusement on a pas eu de chance de passer à la finale. Par contre, on est fier de cette équipe, on a fait des bons matchs » — Une citation de Loutfi Lamziraa, partisan du Maroc

Peu importe le résultat, les Marocains ont accompli bien plus que ne pouvaient l’espérer les partisans. Tout le monde reconnaît que chaque match des Lions de l’Atlas a été un boni dans les derniers jours.

C’est la consécration du talent, du savoir-faire, du staff technique, de l’entraîneur et tout. La communauté ici, elle s’identifie à ces gens-là , s’est réjoui Youssef Abada, impressionné par le gardien Yassine Bounou, né à Montréal, qui n'a accordé que trois buts en six rencontres dans le tournoi.

Deuxième finale des Bleus

Les Bleus vont disputer une deuxième finale de suite et pourront mettre la main sur un 2e titre consécutif ce qui n’a pas été fait depuis plus de 60 ans alors que le Brésil avait remporté les Coupes de 1958 et 1962.

C’est vraiment incroyable, parce qu’encore une fois, on s’est vraiment battu pour cette victoire. On a vraiment prouvé qu’on a notre place en finale. Il n’y a pas une question d’orgueil ou d’ego. On a vraiment prouvé qu’on méritait d’être là , a souligné Feza Dimandja, rencontrée au visionnement du match à l’Université d’Ottawa.

Des centaines de partisans regardent attentivement le match France-Maroc de la Coupe du monde à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

S’ils étaient plusieurs centaines à l’établissement d’enseignement et au collège La Cité, ils n’étaient qu’une vingtaine à l’Alliance française qui présentait aussi le match.

On se sent bien! On est fier d’être Français en ce moment, a souligné Gaël Dupuy. [Le prochain match] sera dur, mais les Bleus sont capables!

Un partisan de l'équipe de France qui s'est rendu au pavillon Jock Turcot de l'Université d’Ottawa pour regarder le match, mercredi. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

On est bien partis pour faire un doublé! On va le faire, on y croit , a pour sa part lancé Alexis Taillardat, impressioné par la performance des siens et du gardien Hugo Lloris, qui a réalisé deux arrêts de classe mondiale dans ce match.

Malgré la défaite, les Marocains peuvent encore faire l’histoire de leur côté en devenant le premier pays africain à remporter une médaille en Coupe du monde avec une victoire face à la Croatie dans la finale de bronze.