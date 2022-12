90 logements pour les sans-abri du Downtown Eastside ouvriront dès mars 2023

Répartis dans deux projets, ces logements sont le fruit d’un partenariat entre BC Housing et la Ville de Vancouver.

Selon le ministre du Logement, Ravi Kahlon, et le premier ministre David Eby, ces logements serviront de tremplin afin de permettre aux personnes vulnérables d'accès à des services en santé et à un logement permanent.

« Nous devons faire plus pour aider les personnes à sortir de la rue et les loger dans des refuges qui répondent à leurs besoins. Puis, nous devons les acheminer vers des logements stables où elles auront accès à du soutien en santé et pourront reconstruire leurs vies. »