La série de jeux vidéo God of War adaptée en série télé par Prime Video

La saga sanguinolente exclusive aux consoles PlayStation a été lancée en 2005, et s’est réinventée avec God of War en 2018, puis sa suite Ragnarök, sortie en novembre, qui ont marqué un tournant dans la série avec une trame narrative plus intime.

Si bien que cet opus a remporté jeudi dernier six prix – dont la meilleure histoire – lors de la cérémonie des Game Awards, les Oscars du jeu vidéo.

Selon le site spécialisé Deadline, la série télévisée sera diffusée dans plus de 240 pays et territoires sur la plateforme de diffusion en continu Prime Video. L’intrigue reprendra celle du jeu qui a relancé la série en 2018, God of War, alors que le protagoniste Kratos, usé par la guerre, doit gravir la plus haute montagne des neuf royaumes avec son fils Atreus, pour répandre les cendres de sa femme Faye.

Il est encore trop tôt pour savoir si la production fera appel à des acteurs et actrices qui prêtent leur voix dans la série de jeux. Christopher Judge, qui incarne le personnage de Kratos dans Ragnarök, a remporté le prix de la meilleure performance aux Game Awards.

La série a été écrite par Mark Fergus et Hawk Ostby, qui étaient à la table d’écriture pour Les Fils de l'homme (Children of Men), et sera réalisée par Rafe Judkins.

L’adaptation de la saga God of War est un autre exemple de l’intérêt grandissant pour les adaptations de jeux vidéo, après The Witcher, renouvelée pour une 3e saison sur Netflix, et The Last of Us, qui sera lancée le 15 janvier par HBO.