Les collèges et les universités de l’Ontario se font-ils concurrence?

Les collèges de l'Ontario offrent de plus en plus de programmes de baccalauréats. La tendance inquiète le secteur universitaire. Et dans un récent rapport, la vérificatrice générale de la province sonne d'ailleurs l'alarme à ce sujet.

L’annonce a été faite en grande pompe en avril dernier. Les collèges de l’Ontario, qui pouvaient déjà offrir une série de baccalauréats, ont désormais le droit de créer de nouveaux baccalauréats de trois ans.

Mais huit mois plus tard, le verdict de la vérificatrice générale de l’Ontario Bonnie Lysyk est sans appel.

Le [ministère des Collèges et Universités] a fonctionné sans stratégie claire ou sans vision à long terme du secteur de l’enseignement postsecondaire qui distingue nettement les programmes entre les collèges et les universités , écrit-elle dans son récent rapport  (Nouvelle fenêtre) sur la gestion financière des universités.

« Cette situation a créé de la confusion dans la différenciation entre ces deux types d’établissements et pourrait avoir une incidence sur leur capacité [à] subvenir à leurs besoins à long terme. » — Une citation de Extrait du rapport de la vérificatrice générale sur la gestion financière des universités

Dans son récent rapport sur la gestion financière des universités, la vérificatrice générale de l'Ontario Bonnie Lysyk indique que le ministère des Collèges et Universités « fonctionne sans stratégie claire ou sans vision à long terme du secteur de l'enseignement postsecondaire qui distingue nettement les programmes entre les collèges et les universités ». Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Ces craintes sont partagées par l’Union des associations des professeurs des universités de l’Ontario.

La présidente du regroupement, Susan Wurtele, reconnaît qu’ il y a plusieurs secteurs où les collèges et les universités peuvent coopérer de manière très efficace .

Mais ce que le gouvernement a fait avec son approche actuelle, c’est de nous dresser les uns contre les autres en introduisant un élément de compétition qui n’est pas très sain, à mon avis, pour le secteur des établissements postsecondaires publics dans son ensemble , note-t-elle.

« J’aimerais voir [le gouvernement] penser davantage à des manières d’encourager la coopération [...] pour éviter de grosses inefficacités, des décisions à court terme qui pourraient avoir des impacts négatifs à long terme. » — Une citation de Susan Wurtele, présidente de l’Union des associations des professeurs des universités de l’Ontario

Pas malsaine , la compétition

En tout respect, je ne suis pas d’accord avec elle , dit la présidente de Collèges Ontario Linda Franklin à propos des conclusions de la vérificatrice générale.

Plus les collèges et les universités se rapprochent, plus il y a d’occasions de transferts, de voies de connexion , ajoute-t-elle, précisant que les collèges ontariens accueillent de plus en plus de diplômés d’universités à la recherche de compétences pratiques pour le marché du travail .

Ces voies de connexion sont plus faciles à comprendre et à développer lorsque les systèmes des collèges et universités sont plus compatibles qu’ils ne l’étaient il y a 15 ans.

Linda Franklin est la présidente de Collèges Ontario, l'organisme porte-parole des 24 collèges de la province. Photo : Capture d'écran

Compatibles, mais doivent-ils être similaires? Par exemple, certains collèges offrent aussi des baccalauréats autonomes en administration des affaires, non loin d’universités ayant un programme similaire.

Parfois, il y a de la compétition , admet Mme Franklin, mais je ne suis pas certaine que ce soit malsain .

En fin de compte, quand les étudiants ont des choix, c’est une bonne chose pour eux.

Des logiques de marché pas toujours bénéfiques

La compétition entre les établissements est aussi une tendance que semble favoriser le gouvernement actuel beaucoup plus que par le passé , observe le professeur à l'Institut des études pédagogiques de l'Ontario (OISE) de l'Université de Toronto, Éric Lavigne.

« Ce sont des logiques de marché. Je dirais que la démonstration que ces logiques-là fonctionnent et qu'elles ont un effet positif sur les systèmes d'éducation n'est pas présente. Généralement, les logiques de marché tendent à court-circuiter les efforts et forcer les institutions à répondre aux besoins des employeurs, mais pas nécessairement aux besoins des travailleurs, des individus et de la société. » — Une citation de Éric Lavigne, professeur à l'Institut des études pédagogiques de l'Ontario (OISE)

Éric Lavigne est professeur à l'Institut des études pédagogiques de l'Université de Toronto. Photo : Capture d'écran

Cet équilibre-là, c'est toujours quelque chose qui est un débat de société, qui va toujours être en tension , souligne-t-il.

La multiplication des programmes de baccalauréats de sciences infirmières, parfois dans un rayon restreint, illustre cette tension, croit le professeur.

En 2020, le gouvernement de l'Ontario a autorisé les collèges à offrir de façon autonome des baccalauréats en sciences infirmières et y voit une manière de répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé.

À North Bay, notamment, les étudiants ont désormais l'embarras du choix entre l'Université Nipissing et le Collège Canadore qui se trouvent sur le même campus.

« Comme employeur, [...] je devrais être intéressé non pas seulement par des travailleurs qui sont prêts aujourd'hui, mais par des travailleurs qui seront prêts demain. Ça, ça veut dire une formation qui est un peu plus large qu'une formation instrumentale qui vise à répondre aux besoins du marché du travail aujourd'hui. » — Une citation de Éric Lavigne, professeur à l'Institut des études pédagogiques de l'Ontario (OISE)

Depuis 2020, les collèges de l'Ontario ont l'autorisation d'offrir des baccalauréats autonomes en sciences infirmières. Photo : iStock / Igor Vershinsky

Dans une déclaration, une porte-parole de la ministre des Collèges et Universités, Jill Dunlop, explique que les nouveaux baccalauréats de trois ans que peuvent maintenant offrir les collèges sont dans des domaines appliqués, orientés vers des carrières spécialisées et sont distincts de ceux des universités .

Elle précise que ces programmes doivent d'abord être évalués par l'organisme provincial d'assurance de la qualité.

Le cas de Sudbury

Linda Franklin de Collèges Ontario souligne par ailleurs que les collèges donnent particulièrement aux étudiants du Nord de l’Ontario et des régions rurales du sud de la province la seule occasion de poursuivre une formation après leurs études secondaires tout en restant près de chez eux.

C’est justement dans le Nord de l’Ontario que l’enjeu soulève sans doute le plus les passions en ce moment, du moins chez les francophones.

Après la crise financière de l’Université Laurentienne, l’Université de Sudbury tente de restaurer une offre plus variée de programmes de formation en français dans la région.

L'Université de Sudbury cherche à obtenir du financement public pour pouvoir offrir des programmes en français. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

À une dizaine de kilomètres de là, le Collège Boréal vient de recevoir du financement public pour explorer la création de baccalauréats.

Sitôt faite, l’annonce a suscité des inquiétudes de la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française, qui craint une fragmentation du marché , d’autant plus que l’Université Laurentienne offre toujours des programmes en français.

« Il n’y a pas 100 000 étudiants dans le Moyen-Nord pour se présenter à une institution postsecondaire pour suivre des baccalauréats. Lorsqu’on crée comme ça des baccalauréats à droite et à gauche sans planifier, c’est un risque pour l’institution, mais aussi pour la communauté. » — Une citation de Denis Constantineau, porte-parole de la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française

Denis Constantineau est le porte-parole de la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française. Photo : Radio-Canada

L’Université de Sudbury, qui attend toujours de recevoir du financement public, n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Le Collège Boréal, pour sa part, estime être en mode rattrapage , comme l’explique sa vice-présidente à l’enseignement Lyne Michaud.

L’établissement est le seul des 24 collèges ontariens à n’offrir aucun baccalauréat de quatre ans de manière autonome.

« Les francophones, on est loin d’offrir ce que les collèges anglophones offrent. » — Une citation de Lyne Michaud, vice-présidente à l’enseignement du Collège Boréal

Lyne Michaud est la vice-présidente à l'enseignement du Collège Boréal. Photo : Fournie par Lyne Michaud

Dans ses études de marché, l’établissement vise à offrir des baccalauréats qui vont venir s’inscrire dans la programmation actuelle , quitte à bonifier [ses] ressources humaines, [ses] équipements et [ses] laboratoires , explique Mme Michaud.

Le Collège, qui offre déjà des programmes d’informatique, évalue par exemple la possibilité d’offrir un baccalauréat dans ce domaine.

« On le voit comme une valeur ajoutée à ce qu’on a déjà. Et nos étudiants demandent et veulent poursuivre leurs études pour obtenir soit un grade de trois ans ou un grade de quatre ans. » — Une citation de Lyne Michaud, vice-présidente à l’enseignement du Collège Boréal

Le lancement de baccalauréats au Collège Boréal tuerait-il l’Université de Sudbury dans l'œuf, comme le craint la Coalition que représente Denis Constantineau?

Pas du tout , estime Mme Michaud, qui précise que le Collège Boréal soutient d’ailleurs l’Université de Sudbury dans ses démarches et vice-versa.