La MRC Avignon s’équipe pour intervenir en milieux nautiques

Cette volonté de mettre à disposition de l’équipement de sauvetage était déjà en branle, mais cette démarche de la MRC est désormais encadrée par une entente intermunicipale.

On veut venir clarifier, à travers cette entente, à qui appartiennent ces équipements (...). On est aussi venu diviser le territoire en zone pour déterminer qui interviendrait où et qui paye quoi quand il y a des interventions sur le territoire , précise le préfet d’Avignon, Mathieu Lapointe.

Le maire de Carleton-sur-Mer et préfet de la MRC Avignon, Mathieu Lapointe (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Quatre embarcations seront donc déployées sur le territoire, soit à Maria, à Carleton-sur-Mer, à Pointe-à-la-Croix et à Matapédia.

L’embarcation de Carleton-sur-Mer était en fonction à l’été 2022 et nos pompiers ont été formés en juin, ce qui nous a permis d’effectuer des interventions déjà cet été , précise Mathieu Lapointe, qui est également maire de Carleton-sur-Mer.

Ce bateau ainsi que celui de Maria sont des dons de l’organisme Service secours Baie-des-Chaleurs, qui gère à la base le service d’ambulance de Maria à Escuminac. L’ OBNL vient également en soutien aux municipalités de cette région pour l’acquisition d’équipement de sécurité.

L'organisme sans but lucratif Service secours Baie-des-Chaleurs (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les pompiers comme les municipalités se sont rendu compte qu’il manquait de l’équipement et on a eu des demandes de financement des municipalités et on a décidé de participer , explique le directeur de Service secours Baie-des-Chaleurs, Gilles Lapointe.

Le directeur de l'organisme précise que les fonds qui ont servi à faire l’acquisition des embarcations proviennent de subventions gouvernementales.

Les deux autres embarcations, celles de Pointe-à-la-Croix et de Matapédia, seront financées à 50 % par les municipalités.

Selon la population et selon la richesse foncière uniformisée, les municipalités comprises entre Nouvelle à l’Ascension-de-Patapédia vont se diviser une facture de 30 000 $, ce qui représente une partie du coût d’acquisition de l’embarcation , explique Mathieu Lapointe.

M. Lapointe indique que l’autre moitié sera financée par des subventions gouvernementales et qu’une demande de financement a été déposée au ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme qui vise à la mise en commun de services.

Cette réorganisation et cette clarification des tâches sont bénéfiques puisqu’elle évite un flou au niveau de la responsabilité d’intervention et crée un partage des ressources, selon le maire de Maria, Jean-Claude Landry.

Il estime toutefois que le système doit être bien implanté. Ce n’est pas facile à mettre en place comme système et il faut s’assurer qu’il soit fonctionnel et s’assurer surtout qu’il soit disponible et efficace , ajoute M. Landry.

Événement déclencheur

Plusieurs élus municipaux estiment que cette démarche a été entreprise à la suite des événements survenus au printemps 2021 au large de Miguasha. Deux citoyens ont alors répondu à un appel de détresse et ont sauvé deux personnes. Toutefois, le sauvetage a été périlleux et leur bateau s’est brisé pendant les manœuvres.

Dans des cas d’incident sur un plan d’eau, c’est habituellement la responsabilité de la Garde côtière canadienne (GCC) ou la Garde côtière auxiliaire canadienne (GCAC) d’intervenir.

Toutefois, lorsque l'intervention de ces deux services n'est pas possible, ce sont les services municipaux de sécurité incendie qui doivent prendre le relais.

L’événement en tant que tel a peut-être fait accélérer les choses, mais il y avait quand même des discussions autour du sauvetage nautique qui étaient déjà enclenchées , soutient Nicole Lagacé, mairesse de Matapédia.

C’est un événement extrêmement malheureux , commente à son tour le maire de Maria. Est-ce qu’on peut éviter tous les événements malheureux ? On essaye le plus possible d’avoir des équipements pour éviter les mortalités.

Le maire de Maria, Jean-Claude Landry (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Collaboration entre les services

Il est déjà établi que certains services incendies desserviront les territoires voisins en cas d’incident. Par exemple, ce sont les pompiers de Carleton-sur-Mer qui couvre le territoire de la municipalité de Nouvelle.

Les pompiers de Nouvelle ne sont pas formés pour intervenir en milieu nautique tandis que ceux de Carleton le sont. On a notre caserne, mais on partage notre chef pompier avec Carleton , explique la mairesse de Nouvelle, Rachel Dugas.

Chaque embarcation répond également aux besoins spécifiques de son territoire de déploiement. Par exemple, le bateau de Matapédia ne sera pas le même que ceux des municipalités côtières puisque c'est surtout en rivière plutôt qu'en mer que les interventions seront effectuées.

On est à la rencontre des rivières Matapédia et Restigouche et il y a beaucoup de pêche et même quand il y a de la glace sur la rivière avec les motoneiges qui traversent souvent les rivières , précise Nicole Lagacé.

Toute la démarche s’inscrit dans le protocole de Service d’urgence en milieu isolé (SUMI) que la MRC Avignon souhaite mettre en place et inclure dans son schéma de couverture de risques.

Le préfet Mathieu Lapointe précise que tout est encore au stade de l'organisation et des négociations. Présentement, aucune résolution n’a été adoptée. On est encore au stade de discussion pour clarifier les différents éléments dans les ententes et pour s’assurer du processus précise M. Lapointe.