Deux francophones reçoivent la Médaille du jubilé de platine de la reine Élizabeth II

Dans un événement organisé mercredi au Government House de Regina, 30 personnes se sont vus remettre la médaille du jubilé de platine de la reine Élisabeth II.

Quand j’ai vu le courriel, je n’y ai pas cru. J’ai même cru que c’était une escroquerie, ou c’était un piège puis j’ai reçu un deuxième courriel et là, j’ai compris que c’était réel , indique le Fransaskois Cédric Delavaud, qui collecte des fonds pour différentes œuvres de charité grâce à ses sculptures en bois.

L’autre récipiendaire, Maxine McKenzie-Cox, directrice adjointe de l'École élémentaire Macy, souligne l’importance de la collaboration pour les services à la communauté.

« Quand je regarde toutes les autres personnes ici, ça me rappelle que ce n’est pas un travail individuel. C’est une communauté qui travaille dans la communauté, mais on travaille aussi avec la communauté et pour la communauté. »