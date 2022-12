Stationnement à étages : adoption d’une réglementation à 61 mètres d’altitude

Les élus du conseil d'arrondissement de Chicoutimi ont voté l'adoption d’un nouveau règlement de zonage limitant la hauteur du stationnement à étages du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean à 61 mètres d'altitude. Seule la conseillère Mireille Jean a voté contre la proposition.

En octobre, les élus avaient été invités à refaire leurs devoirs à la suite d'une décision de la Commission municipale du Québec (CMQ) qui invalidait dans un premier temps le changement de règlement de zonage. C’est donc en séance extraordinaire, mercredi, que les élus ont présenté aux citoyens et médias les dernières modifications du règlement afin de les soumettre au vote.

Lors de la présentation, des voix citoyennes se sont élevées pour demander à ce que la limite permise soit ajustée à 57 mètres, alors que la rivière Saguenay se retrouve au niveau de la mer. L'architecte Jean-Philippe Monfet est venu présenter un plan modifié du projet qui limiterait davantage les impacts visuels sur le Saguenay. La proposition basée sur les données du CIUSSS consiste à abaisser la hauteur du stationnement en inclinant l'infrastructure à cinq degrés plutôt que deux degrés.

Les diapositives présentées par les élus afin d'illustrer la hauteur qu'aura le stationnement à étages. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Je pense qu’il faut être courageux et je pense que le coût en vaut la chandelle. Parce qu’à Québec et Montréal, maintenant, ce sont des stationnements souterrains. Oui, c’est des coûts supplémentaires, mais ils ont le courage de planifier pour 50 ans et ils ont le courage de respecter la vision moderne du développement urbain , explique le porte-parole du groupe de citoyens, Yves Laperrière.

La conseillère Mireille Jean a alors fait une demande de changement à la réglementation, soit de limiter la hauteur du stationnement à étages à 57 mètres et de verdir le toit du bâtiment. Ce dernier qui a été critiqué par le comité des usagers de l’hôpital de Chicoutimi. Selon eux, le projet de toit vert causerait des retards et des coûts additionnels à la construction du bloc opératoire.

L'architecte Jean-Philippe Monfet lors de sa présentation durant la séance extraordinaire avec les élus de l'arrondissement de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Après un ajournement de quelques minutes pour délibérer sur la question, la demande de Mme Jean a été rejetée et les élus ont adopté la réglementation initiale.

Nous on travaille le dossier depuis longtemps aussi. Puis 61 mètres, c'est le maximum. Peut-être que ça va être 60 ou 59 quand on va avoir les plans finaux. C’est conforme avec ce que la Commission municipale nous a demandé. Quand ils nous ont envoyé le rapport, il fallait protéger le parc et la vue sur le Saguenay puis le maximum d’étages qui était de deux à dix, maintenant, c’est deux. Ça, nous l'avons corrigé aussi , réagit le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary.

Les citoyens pourront contester la décision au cours des 30 prochains jours.

D'après le reportage de Roby St-Gelais