Alexandre Cloutier devient le nouveau président de l’Université du Québec

Il occupait jusqu’à ce jour le poste de vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Il avait été nommé en août 2018.

Récemment, il avait aussi dirigé les travaux de la Commission scientifique sur la liberté académique en milieu universitaire.

Alexandre Cloutier en a fait l’annonce mercredi après-midi sur sa page Facebook.

Je suis très heureux de vous annoncer que je continuerai mon engagement au service du Québec dans le milieu de l’éducation, à titre de président de l’Université du Québec , a-t-il écrit.

Il succède à Johanne Jean qui avait amorcé un mandat de cinq ans en 2017.

J’entre en poste à compter de vendredi. Évidemment je suis extrêmement heureux de cette nomination-là. J’en profite d’ailleurs pour remercier l’ UQAC pour son accueil chaleureux et qui est une université extraordinaire, en région, en français, ouverte sur le monde. Ça a été un honneur pour moi d’être vice-recteur aux partenariats, mais je reste dans la grande famille du réseau UQ, donc je ne pars pas très loin. Effectivement, c’est un immense honneur que le gouvernement du Québec m’accorde , a-t-il élaboré en entrevue avec Radio-Canada en fin d’après-midi.

Le siège social de l’ UQ est situé à Québec, mais il travaillera beaucoup de la maison.

Ça va être comme dans le bon vieux temps, Alexandre Cloutier demeure à Saint-Gédéon et va probablement mourir à Saint-Gédéon, mais oui je fais tout à partir de la région. Mais c’est évident que je vais être un peu plus à Montréal et à Québec, comme dans le bon vieux temps. Mais il n’en demeure pas moins que maintenant avec le télétravail, il y a quand même plus d’opportunités et de facilités qu’il y avait pas plus loin que trois ans , a-t-il ajouté.

Le réseau de l’ UQ comprend l’Université du Québec à Montréal (UQAM), à Trois-Rivières (UQTR), à Chicoutimi (UQAC), à Rimouski (UQTR), en Outaouais (UQO) et en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Il y a également l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), l’École nationale d’administration publique (ÉNAP), l’École de technologie supérieure (ÉTS) et la Télé-Université (TÉLUQ).

En 2016, Alexandre Cloutier avait brigué la chefferie du Parti québécois, terminant deuxième derrière Jean-François Lisée. Au début de 2018, il avait annoncé qu’il mettait fin à sa carrière politique.

Il a été député de Lac-Saint-Jean de 2007 à 2018.