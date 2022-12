L’art de rénover des objets rétro en français

Ne jetez pas vos meubles. Essayez de voir si c'est possible de les faire réparer. On s'entoure d'objets qui sont seulement utiles alors qu’on pourrait avoir de beaux objets colorés et uniques. Cela donne de la joie dans une pièce , s’enthousiasme Micheline Mulaire

Micheline Mulaire travaille les meubles qu’elle trouve dans des vide-greniers ou qu’on lui donne. Elle travaille également à la commande et possède sa propre entreprise Frou-Frou Furnishings.

Pour l’artiste, cela peut aussi être un moyen de faire revivre un meuble familial auquel on tient.

« Je trouve ça vraiment satisfaisant de voir le meuble avant et le résultat après, puis comment un vieux meuble a tellement le potentiel d'être encore beau. » — Une citation de Micheline Mulaire, artiste

C’est le matériel qui guide la créativité de Micheline Mulaire. C’est en trouvant les objets qu’elle trouve l’inspiration. Son inspiration naît d'ailleurs souvent de son enfance, d’objets rétro qu’elle remet au goût du jour.

Les vieux objets du quotidien inspirent les créations de Micheline Mulaire. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pour la période des fêtes, elle propose des objets de décoration comme de vieux patins à glace décorés.

Michelin Mulaire rénove des vieux patins à glace pour en faire des objets décoratifs. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Transmettre le français sur des supports recyclés

L’autre particularité de Micheline Mulaire est qu’elle introduit le français dans ses créations, notamment sur des paillassons.

Elle choisit la police de caractère qui lui plaît et prépare des pochoirs qui lui servent de base pour peindre la citation sur le paillasson.

Micheline Mulaire travaille à partir de citations en français. Elle vend des enseignes décoratives spécialement pour Noël. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pour Micheline Mulaire, c’est aussi une fierté identitaire qu’elle transmet dans ces objets du quotidien. Ces objets du quotidien apportent ainsi de la fierté à une minorité linguistique.

Un des paillassons de Micheline Mulaire porte fièrement les couleurs des Franco-Manitobains. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Je pense que ça réchauffe le cœur des gens de trouver des choses en français. Comme ici, j'ai mis, "Enlève tes raquettes icitte". C'est comme ça qu'on parle ici , confie Micheline Mulaire.

Un des paillassons travaillés à la main par Micheline Mulaire. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Conserver la langue française au Manitoba et la transmettre sur différents supports, c’est aussi un des objectifs de Micheline Mulaire à travers ses créations.

En même temps, tu es en train de faire un message qu'on est présent. C'est important que ce soit normalisé de toutes sortes de façons, soit par des enseignes, soit par des tapis […] qu'on soit fier de juste montrer qu'on est là, qu’on parle français et que c'est normal pour nous autres de parler en français , explique Micheline Mulaire.

Micheline Mulaire sera présente au marché de Noël organisé par la Maison des artistes visuels francophones le samedi 17 décembre.