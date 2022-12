Un avis de non-conformité émis pour un futur secteur d’habitation près du Mont Lac-Vert

En l'espace de quelques semaines l'été dernier, des travaux ont permis de jeter les bases d'un futur secteur d'habitation, au pied du Mont Lac-Vert à Hébertville. Mais des plaintes ont été adressées au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), qui a procédé à des inspections. Un avis de non-conformité a été signifié le 23 novembre dernier, à l'entreprise 9023-4063 Québec inc., responsable des travaux.

Les administrateurs de cette entreprise située à Alma sont Jocelyn Fortin, Lynda Girard et Hélène Fortin. Le ministère leur reproche d'avoir construit un ponceau dans le ruisseau de l’Érablière, tributaire du lac Vert, sans autorisation et d'avoir réalisé des travaux dans un milieu hydrique, soit le ruisseau de l’Érablière, qui ne satisfont pas les conditions prévues.

Au départ, un seul tuyau a été installé. Selon les citoyens, un deuxième a ensuite été ajouté. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Il y a quelques mois, le maire d’Hébertville, Marc Richard, a eu connaissance de plaintes formulées par des citoyens. Il en a discuté avec l'entrepreneur, qui a soutenu réaliser les travaux en toute légalité. Sans vouloir donner d'entrevue officielle, l'entrepreneur a donné la même version à Radio-Canada.

La municipalité a une certaine forme de responsabilité. Lorsqu'on joue dans les cours d'eau, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est doit aussi nous accompagner. Il y a toujours la question des ingénieurs qui doivent nous aider [et les] biologistes. Moi, quand le promoteur me dit que ça a été fait dans les règles de l'art, et s'il y avait des irrégularités ou des choses à améliorer il les a faites, alors je me fie à la parole de ces gens-là , mentionne Marc Richard.

Cette semaine, au moment de l’entrevue avec Radio-Canada, le maire n'avait toutefois pas eu connaissance du récent avis de non-conformité.

On va prendre le temps d'analyser les choses et si on doit agir, on va agir en conséquence. On a cédé nous les terrains à Terrassement Jocelyn Fortin. Selon les documents que nous avons signés ensemble, lorsque tous les travaux seront faits, il y aura une rétrocession qui sera faite à la municipalité, mais il faut que tout le processus soit conforme avant que l'on redevienne propriétaire des terrains , mentionne-t-il.

Le ministère de l’Environnement suit ce dossier pour s’assurer que l’entreprise apporte les correctifs appropriés dans les meilleurs délais, afin que le ponceau respecte les conditions réglementaires. Il n’exclut aucun recours pour faire respecter la loi.

Des citoyens préoccupés

Sans être contre ce projet de développement, des citoyens mettent en doute la façon dont les travaux ont été réalisés et le résultat final. Jean-Yves Gosselin fait partie du groupe de citoyens.

Il y a des normes très strictes, très sévères. En théorie, je ne peux même pas déplacer une pierre dans mon ruisseau. Alors quand je vois une "pépine" qui est dans le ruisseau directement, qui creuse une tranchée, pas certain que ça aurait été accepté, a-t-il soulevé, avant d’apprendre l’existence de l’avis de non-conformité. Là j'apprends qu'ils n'ont peut-être pas eu d'autorisation pour faire ça, alors vous comprenez mon inquiétude.

Le ponceau a été aménagé tout juste derrière la résidence de Jean-Yves et Sonia. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

En 2018, à la suite de fortes précipitations, le terrain de Jean-Yves Gosselin a été inondé et érodé.

Tous les ponceaux qu'il y avait en amont du ruisseau n’ont pas tenu le coup. Alors il y a eu un véritable torrent. Ils se sont retrouvés sur mon terrain. J'ai perdu à peu près 10 pieds de terrain du côté est. Ma crainte, c'est est-ce que ça va tenir le coup? Je ne veux pas qu'il y ait encore de l'érosion sur mon terrain , confie Jean-Yves Gosselin, qui aurait préféré voir un pont être construit plutôt qu’un ponceau. C’est un avis partagé par d’autres citoyens.

Ils trouvent aussi que les tranchées réalisées au bas de la montagne ainsi que celles pour séparer les futurs terrains des résidences existantes défigurent la montagne.

Tu te demandes pourquoi ils ont fait ça parce que finalement l'eau de la montagne elle n'arrive pas là, elle arrive à l'autre bout là-bas et dans le ruisseau. Alors il n’y aura pas tellement d’eau qui va se ramasser là. Par contre ce qu’ils ont fait [le ponceau] ça pourrait faciliter l’érosion , croit Sonia Riceputi, la conjointe de Jean-Yves Gosselin.

Anne-Catherine Guay s'inquiète à propos de l’impact global des travaux d’excavation sur l’environnement.

Ça a été très bouleversant de voir tout ça être dénaturé de A à Z. [...] Nous on fait partie de ce tout là. Donc de le briser comme ça, oui on peut faire de l'argent avec ça, mais à quel prix on va le payer? , lance-t-elle.

Les citoyens trouvent dommage que des arbres aient été arrachés et que d’immenses roches déguisent le paysage. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Une transparence questionnée

Ces villégiateurs auraient aimé obtenir plus d’informations sur le processus entourant le développement des 14 terrains, dont la majorité d'entre eux ont déjà trouvé preneurs.

Selon David Côté-Boulianne, il a été difficile d’obtenir des réponses auprès des élus municipaux. Il s’interroge aussi sur le suivi réalisé par les professionnels du MELCCFP .

J'ai l'impression que ça a été long. On est rendu en novembre et les travaux ont tous déjà été exécutés. Il est trop tard s'ils ont fait des choses de pas correctes. Je crois que remettre le milieu comme il était avant, c'est impossible.

Ils ont commencé les travaux et nous n'étions pas au courant. Ça faisait beaucoup de bruit. Ça bougeait beaucoup. Entendre un arbre qui se fait déraciner, ça fait mal au coeur. On n’avait pas de réponse. C'était difficile d'avoir de l'information , soulève pour sa part, Anne-Catherine Guay.

Le maire Richard croit toutefois que la population est bien au fait de ce projet.