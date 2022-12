Trois Ontariens partagent des histoires qui les ont marqués pour le temps des Fêtes

Amadou Ba réside à Sturgeon Falls, dans le Nord-Est de l’Ontario. Il est né et a grandi au Sénégal, loin de la fièvre de Noël avec ses décorations, ses lumières, sa dinde et ses festivités. Je suis originaire d’un pays de confession religieuse majoritairement musulmane , explique-t-il. C’est un pays anciennement colonisé par la France, nous avons cet héritage, en fêtant Noël à notre façon , ajoute-t-il.

Dans la famille exogame de Amadou Ba, les traditions de Noël telles que le sapin et les cadeaux sont aussi observées. Photo : Amadou Ba

Pour lui, une bonne histoire du temps des Fêtes comporte une morale qui peut être perçue comme une résolution pour l’année nouvelle. Il apprécie particulièrement le conte millénaire Le Roi et le fou, popularisé par Amadou Hampâté Bâ, un auteur, historien et ethnologue de l'Afrique de l’Ouest.

Amadou Ba apprécie particulièrement le conte millénaire « Le Roi et le fou». Photo : Radio-Canada

C’est l’histoire d’un roi tyran appelé Hediala (onomatopée peule exprimant l’angoisse). Il terrorise ses sujets et tente de piéger un sage par des questions philosophiques. Pris au dépourvu et incapable de se défendre, c’est un fou qui lui vint en aide. À son tour, ce dernier piégea le Roi en lui adressant une question philosophique illustrée par une grosse gifle. C’est un conte qui m’a été transmis dans ma langue maternelle, le peul , dit l’homme qui découvre sa traduction française des années après.

À l’époque, pour Amadou Ba, la morale de l’histoire comportait un aspect cathartique par le fait de voir un despote être corrigé , dit-il. Ça me fait penser à la réalité de nos jours , ajoute-t-il.

Lorsqu’il était adolescent, ses amis et lui se rassemblaient pour écouter de la musique et raconter de telles histoires, le temps des Fêtes. Il n’y avait pas d’électricité. C’était à la belle étoile. On faisait un grand feu , dit-il. Aujourd’hui, les gens ne font pas ça, ils ont la télé, l’internet , déplore ce passionné de littérature, également auteur.

De son côté, la Torontoise Estelle Losa, originaire de France, est passionnée de mots et enseigne le français. Sa grand-mère lui racontait des histoires de Noël lorsqu’elle était petite. La petite fille aux allumettes, Le Sapin de Hans Christian Andersen ; des histoires aux fins tristes qu’elle ne saisit qu’en grandissant. Je n’ai que des souvenirs de contes assez effrayants pour Noël , dit-elle en confiant : j’aimais à la fois ce côté-là .

À l'âge de 10 ans, elle découvre et s’attache au Conte de Noël de Guy de Maupassant. Une histoire forte en suspens qui allie superstition et religion . C’était assez intrigant pour mon âge , dit-elle.

À l'âge de 10 ans, Estelle Losa découvre et s’attache au « Conte de Noël » de Guy de Maupassant. Une histoire forte en suspens qui allie superstition et religion. Photo : Radio-Canada

J’ai aussi grandi dans le sud donc je n’ai pas connu les hivers blancs décrits . Pour elle, le décor et l’ambiance, installés par l’auteur, ne sont que plus mystérieux et terrifiants.

Ce conte la ramène à son enfance, aux souvenirs de sa famille au coin du feu. J’aimais moduler ma voix [...] incarner les personnages des contes [...] voir la réaction des plus petits que moi , se souvient-elle.

Estelle Losa a travaillé sur Eeeechoprod, une plateforme qui héberge des récits audio accessibles par abonnement.

La plateforme, mise en ligne en novembre 2020, a été lancée par l’entrepreneur Cédric Engone, qui apprécie particulièrement Le cimetière des éléphants, un conte d’Afrique de l’Ouest .

Le récit présente comment ces animaux vivent leur dernier moment. Ils vont souvent se cacher pour mourir , croit-il.

« Le cimetière des éléphants », un conte d’Afrique de l’Ouest fait partie des histoires que Cédric Engone préfère. Photo : Radio-Canada

Certes, une histoire de deuil, mais qui selon lui dégage toute la noblesse et la sagesse de l’animal, et surtout l’importance de l’aboutissement naturel de la vie : la mort. Une réalité que l’on doit parfois conter dans de grands moments de célébrations. Lorsqu’on parle des fêtes de fin d’année, il y a les festivités, mais on se rappelle aussi ceux qui sont partis plus tôt , dit-il.