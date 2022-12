Un homme de Québec porté disparu à Port-Cartier

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver Samuel Gauthier, âgé de 28 ans et originaire de Québec. Il a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 10 au 11 décembre à Port-Cartier.

Il quittait le domicile d’un ami quand il a été vu la dernière fois. La SQ indique que ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau de marque Fairplay noir et orange et une tuque noire. Il pourrait également porter des souliers noirs et orange ou des souliers de marque Nike.

Samuel Gauthier pèse 200 livres et mesure 5 pieds 9 pouces. Ses cheveux sont longs, châtains et rasés en dessous. Il porte une barbe et une moustache. Photo : Radio-Canada / Sûreté du Québec

Samuel Gauthier pèse 200 livres (91 kilos) et mesure 5 pieds 9 pouces (1 mètre 78). Ses cheveux sont longs, attachés, châtains et rasés en dessous. Il porte une barbe et une moustache.

Toute personne qui apercevrait Samuel Gauthier est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec.