La pénurie de logements a frappé Rivière-du-Loup en 2022

Cette nouvelle réalité a amené plusieurs intervenants à se questionner sur les solutions qui doivent être mises en place pour atteindre un certain équilibre entre l'offre et la demande. Différents projets immobiliers locatifs ont vu le jour au cours de la dernière année. Mais le coût de construction force les entrepreneurs à fixer un prix élevé pour atteindre une certaine rentabilité.

Tout juste avant la campagne électorale, le premier ministre du Québec François Legault a promis la construction de 11 700 logements abordables au cours des 4 prochaines années. Mais pour le porte-parole de Solidarité logement Rivière-du-Loup, Samuel Saint-Denis-Lisée, Québec devrait plutôt se concentrer sur les programmes déjà en place.

« Ça prend un programme Accès-Logis qui soit vraiment bien financé et indexé parce que ça n'a pas été fait dans les dernières années. »

Il cite en exemple le projet de conversion d'un ancien monastère en coopérative de logements. Un groupe y travaille depuis 2016. Mais, faute de financement adéquat, les promoteurs de ce projet se tournent maintenant vers Ottawa pour finaliser le montage financier. Selon ce qu'il a entendu, 2023 pourrait être l'année où les travaux débuteraient.

La crise du logement a également eu des échos au Cégep de Rivière-du-Loup. Les 211 chambres des résidences ont trouvé preneurs très rapidement. Cette popularité pour la seule résidence du cégep a causé différents problèmes pour des étudiants provenant de l'extérieur de la région. Résultat : la direction du cégep, le Centre de services scolaires Kamouraska—Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup et la Ville se sont associés pour trouver des solutions.

Une campagne publicitaire et des interventions auprès de propriétaires de logements seront mises en œuvre lors de la session hivernale. Et d'ici 2024, une nouvelle résidence étudiante pourrait voir le jour en partenariat avec le Centre de services scolaires.

« On ne peut pas travailler en silo dans un dossier comme celui-là. »

2022 n'aura pas été plus facile pour ceux qui souhaitaient acheter une résidence. Le prix moyen des maisons unifamiliales dans l'agglomération de Rivière-du-Loup a augmenté de 40 % comparativement à l'année dernière. Selon le directeur du service de l'analyse du marché à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), Charles Brant, il ne faut pas s'attendre à une chute des prix pour 2023.

« La marche sera encore plus haute et il sera encore plus difficile de se qualifier pour obtenir une hypothèque. »