COP15 : le Canada s’oppose à une cible sur l’empreinte des régimes alimentaires

Parmi les 22 objectifs compris dans le texte qui fait l'objet de débats à la COP15, à Montréal, la cible 16 énonce que les États devraient encourager la population à faire des choix de consommation durable , notamment en facilitant l'accès à des informations pertinentes et fiables ainsi qu'à des [solutions] alternatives .

Le texte évoque en outre la réduction du gaspillage alimentaire, de la consommation et de la production de déchets.

Certains éléments du texte doivent encore obtenir l’aval des délégués avant que l’objectif puisse officiellement être inclus dans le cadre, soit le texte qui deviendra la référence pour la préservation de la biodiversité sur le globe. C’est le cas d'un passage où on mentionne qu'il faudrait réduire de moitié l’empreinte carbone des régimes alimentaires et de la consommation par habitant.

Le Canada est au nombre des pays qui s'opposent à l'adoption d'un tel libellé. Citant des sources, le média d'information Carbon Brief précise que le pays serait particulièrement réticent à voir apparaître la mention de régimes à base de protéines végétales .

Le Canada fait partie des plus grands exportateurs de viande rouge et de bétail au monde. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le ministre canadien de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, estime que l'adoption de cette cible reviendrait à dédoubler des objectifs que le Canada s'est déjà engagé à atteindre. Une cible similaire portant sur la production et la consommation durables, dit-il, figure déjà dans les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, adoptés en 2015.

Nous sommes déjà en train d'insérer ça dans les lois canadiennes, ajoute-t-il. C'est dans la nouvelle stratégie de développement durable du Canada.

« On trouve simplement que c’est redondant parce qu’il y a déjà une stratégie à laquelle le Canada adhère. » — Une citation de Steven Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique

Nous sommes d’accord avec le fond, mais ce n’est simplement pas le bon endroit pour avoir ces discussions , affirme-t-il.

Son cabinet précise que le gouvernement souhaite que l'accent soit mis sur les facteurs directs qui contribuent au déclin de la biodiversité, ce qui ne signifie pas que le Canada n’appuie pas les mesures qui visent à aborder les facteurs indirects .

Le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, dirige la délégation canadienne à la COP15. Photo : afp via getty images / LARS HAGBERG

Or, le Canada plaide pour l'ajout d'autres éléments contenus dans les ODD des Nations unies qui sont à même d'être inscrits dans le cadre mondial pour la biodiversité, par exemple la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres.

L'inversion du processus de dégradation des sols, l'exploitation durable des océans et des mers ou l'adoption de mesures pour lutter contre les changements climatiques sont autant de sujets qui animent les discussions depuis le début de la COP15 et qui ont déjà été adoptés par les Nations unies.

Régime destructeur

Le fait que les délégués s'attardent à la question des régimes alimentaires à la COP15 n'est pas étranger au fait que l'agriculture intensive, dont les populations dépendent pour se nourrir, soit une des plus grandes causes du déclin de la biodiversité.

Nous essayons de nourrir une population croissante , rappelle Tanya Steele, directrice du bureau britannique du Fonds mondial pour la nature (WWF).

« Nous devons reconnaître que notre système alimentaire est sans aucun doute le plus grand destructeur de la nature et de la biodiversité. » — Une citation de Tanya Steele, directrice du bureau britannique du Fonds mondial pour la nature

Du même avis, Marc-André Viau, directeur des relations intergouvernementales chez Équiterre, soutient que les discussions sur l'impact environnemental de nos régimes alimentaires ont toutes les raisons de se tailler une place à la COP15. Nos habitudes alimentaires ont des conséquences sur la biodiversité des sols et sur la santé humaine, souligne-t-il.

Au Canada, on a une diète axée sur la protéine animale , explique de son côté Maurice Doyon, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Mais le bœuf a une empreinte carbone très élevée, contrairement aux œufs et au poulet , précise-t-il.

À l'instar du Canada, l'Argentine et le Paraguay – des pays où l'industrie de la viande est un pilier de l'économie – s'opposent eux aussi à la cible portant sur l'empreinte carbone des régimes alimentaires.

Le Canada, qui produit environ 2 % du bœuf consommé sur la planète, fait en outre partie des plus grands exportateurs de viande rouge et de bétail au monde. À lui seul, le Québec est le troisième exportateur mondial de porc.

Les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire ont généré 6,8 % du PIB canadien en 2021.

Si le ministre Guilbeault affirme que la position du Canada n'est pas politique , Maurice Doyon estime au contraire que cet aspect doit peser bien plus lourd dans la balance que les considérations économiques.

On a vu la réaction du secteur agroalimentaire des protéines animales au pays lors de la publication du dernier guide alimentaire , dans lequel les produits laitiers ont été écartés, dit le spécialiste. Ça a quand même créé un certain émoi. Et on pourrait penser qu'une résolution [comme celle débattue à la COP15] pourrait créer une commotion similaire , suggère-t-il.

Mieux accompagner le secteur agricole

En s'opposant à cette cible du cadre mondial sur la biodiversité, le gouvernement canadien fait preuve d'une frilosité que d'autres États producteurs de viande n'ont pas, selon Marc-André Viau.

On a encore du travail à faire pour bien définir les orientations du secteur agricole dans un contexte de lutte contre les changements climatiques et de protection de la biodiversité , dit-il.

« Le message qui est envoyé, c’est qu'on ne peut pas aller trop vite parce qu'on n’a pas encore une bonne idée de la direction qu’on veut prendre. » — Une citation de Marc-André Viau, directeur des relations intergouvernementales à Équiterre

Le fédéral est toutefois en voie de se doter d'une stratégie d'agriculture plus durable. Lundi, le gouvernement a lancé un processus de consultation auprès de ses partenaires dans le but de mieux soutenir les producteurs.