Négociations à l’OSQ : les musiciens « au bout du rouleau »

Les séances de négociations tournent en rond et n'aboutissent pas à un traitement juste et équitable de nos demandes qui ne sont pas injustifiées , dénonce Mélanie Forget, présidente des musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec.

« On souhaite dénoncer la situation dans laquelle on se trouve, soit une grande précarité avec le salaire qu’on a actuellement. » — Une citation de Mélanie Forget, présidente de l'Association des musiciens et musiciennes de l' OSQ

La représentante des 58 musiciens actuellement embauchés par l’ OSQ demande à l’employeur d’en faire plus pour dénouer l’impasse.

Les gens sont au bout du rouleau parce que nos salaires ne suivent pas du tout l’inflation et la parité avec les autres ensembles, donc on ressent un grand manque de respect de la partie patronale envers nous , soutient Mélanie Forget.

On a beaucoup donné dans les dernières années, les musiciens de l’ OSQ , on a gelé nos salaires en 2015 pour aider l’organisation à résorber des déficits.

Salaire de base d’un musicien de l’ OSQ (contrat de 31 semaines) : En 2022 : 33 319,11 $

En 2015 : 32 100,50 $

Mélanie Forget se base sur le salaire des musiciens des Violons du Roy pour formuler ses demandes à l’employeur.

On veut la parité au niveau du salaire hebdomadaire et non annuel parce que les Violons du Roy sont en avance sur nous avec un contrat de 35 semaines par année , ajoutant que cette parité est demandée au bout de la future entente de travail, en 2024-2025.

Les négociations actuelles ont commencé en juin 2022, bien que la convention soit ouverte depuis avril 2020.

On trouve que c’est raisonnable de donner cinq ans à l'entreprise pour obtenir la parité sur un contrat de 31 semaines, c’est 6000 $ de plus en cinq ans qu’on demande pour un échelon numéro 1.

La direction de l'Orchestre n'était pas disponible pour une entrevue mercredi après-midi. Par communiqué, elle mentionne que l’administration reconnaît que les deux parties négocient de bonne foi et en toute connaissance de cause du contexte postpandémique et du modèle d’affaire de l’Orchestre basé sur 31 semaines de travail annuellement .

Quel avenir pour les musiciens?

Depuis 2015, on a perdu 15 % de jeunes en bas de 40 ans , se désole la présidente des musiciens de l’ OSQ . Elle soutient qu'ils ont soit changé de métier ou ont obtenu des postes dans d’autres orchestres au Canada.

La finalité de cette négociation pourrait être déterminante. Il y en a plusieurs qui attendent le résultat de cette négociation-là pour prendre une décision sur leur avenir parce que les salaires ne suffisent plus à faire vivre une famille avec un parent qui est musicien.

Pour sa part, la direction rappelle que, contrairement à une majorité de musiciens au Québec, les musiciens de l’Orchestre symphonique sont des salariés et que, conséquemment, ce statut d’emploi leur donne accès à un minimum de revenu garanti pendant 31 semaines .

Une médaille d’or pas assez rémunérée

Pour entrer dans un orchestre comme l’ OSQ , un musicien est perfectionné au haut niveau , explique Mélanie Forget. Souvent, il a étudié en moyenne sept ans [aux études] postsecondaires avec plusieurs stages de perfectionnement en plus des études universitaires.

Elle ajoute que les exigences d’une audition sont tellement hautes qu’il y a seulement un musicien qui va remporter une audition pour un poste. Et souvent, il y a près de 40 personnes qui se présentent pour les concours .

C’est pourquoi elle compare un musicien qui accède à l’ OSQ à un athlète international qui remporte les grands honneurs.

« C’est comme gagner une médaille d’or aux Olympiques. » — Une citation de Mélanie Forget, présidente de l'Association des musiciens et musiciennes de l' OSQ

Une médaille que les musiciens souhaitent monnayer.