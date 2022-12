Les albums remarquables de Québec en 2022

América de Simon Kearney

Avec sa bonne humeur contagieuse, ses arrangements étoffés et une succession de chansons bien pensées, Simon Kearney revient à l’avant-scène, trois ans après Maison Ouverte.

Parfait pour faire de la route, cet album offre plusieurs possibilités d’ambiance à bord de son véhicule. Certaines pistes sont dansantes, favorables aux premiers moments d’un road-trip. D’autres sont davantage contemplatives, idéales pour les moments de recueillement ou pour regarder le paysage défiler sous nos yeux.

Vite! de Whitie

Le jeune rappeur de Limoilou présente son deuxième projet en trois ans. Vite!, sorti en mai dernier, est un album accrocheur qui mélange des sonorités pop, rap et R&B. Tantôt relaxantes et envoûtantes, tantôt rythmées, les mélodies proposées nous rentrent dans la tête.

Whitie parle de son mal-être, de sa difficulté à trouver sa place dans le monde, de ses excès et de ses dépendances. En collaboration avec le producteur montréalais Worry, spécialiste des ambiances vaporeuses, cette recrue du rap québécois a un avenir prometteur.

La fin n’arrive jamais de Narcisse

Narcisse lance l'album «La fin n’arrive jamais». Photo : Louis Fernandez

Narcisse, le collectif mené par Jorie Pedneau, a été finaliste des Francouvertes, en 2020. Depuis, son univers créatif ne cesse d’évoluer. Ce projet pluridisciplinaire s’exprime par la danse, l’art visuel et la musique.

Musicalement enlevant, l’album La fin n’arrive jamais possède un petit quelque chose de libérateur. Pour y concéder un aspect documentaire, les pièces sont parsemées de bribes de discussions sur l’identité de genre, le polyamour et d’autres enjeux sur lesquels le collectif désire s'exprimer.

PETiTOM de PETITOM

PETITOM a beaucoup d’expérience artistique. Ayant participé à l'émission Mixmania 2 et à la comédie musicale Footloose, il s’est également fait connaître grâce à la troupe de danse MARVL. Son parcours ne s’arrête pas là. Il s’est rendu aux quarts de finale de La Voix 8 et est allé à Dubaï avec le Cirque du Soleil en tant que danseur-acrobate.

Dans ce premier minialbum, PETiTOM a voulu montrer un côté personnel, parler des sujets qui lui sont chers : sa relation avec l’argent, avec l’amour, sa place dans le monde, son envie de percer. Il passe du français à l’anglais dans ses chansons aux influences R&B et pop.

Medium plaisir d'Ariane Roy

Révélation Radio-Canada en chanson la même année que la sortie de son premier album, Ariane Roy a tout pour impressionner!

Ariane Roy, Révélation Radio-Canada en chanson Photo : Radio-Canada

L’artiste de Québec, en véritable ascension depuis deux ans, offre un premier opus où les fondations de son univers créatif s'imposent. Medium plaisir, qui tire son nom de l'expression bittersweet en anglais, regorge de contradictions, mais c’est positif! L’aspect aigre-doux est mis de l’avant, Ariane Roy nous rappelle qu’il faut souvent couper la poire en deux.

Abri de fortune (pour fin du monde) de Koriass

Le vétéran du rap québécois Koriass a présenté cette année son 6e album en carrière. Sur cet opus, on retrouve des collaborateurs comme Sarahmée, Souldia, Imposs, Mike Clay et Jay Scott. On peut même entendre la voix juvénile de sa fille sur quelques chansons.

Le rappeur aborde des thèmes qui lui sont chers tels que ses démons, ses dépendances et son travail acharné.

SOUL URGE de Modlee

Soul Urge de Modlee Photo : Gracieuseté

Active dans le milieu musical depuis plus d’une décennie, Modlee en a surpris plusieurs lors de sa sortie du 15 avril 2022. Étant la première femme à présenter un projet avec Disque 7e Ciel, elle propose un R&B qu’on n’entend pas beaucoup au Québec.

Envoûtant, légèrement feutré, il s’agit d'un choix de prédilection pour un après-midi en amoureux. La preuve, cet album a vu le jour grâce au travail d’équipe fusionnel entre Modlee et Vlooper (Alaclair Ensemble), ensemble depuis bientôt 19 ans.

Reine de papier de Jordane

L’artiste de Québec, qui vit maintenant aux Escoumins, a sorti Reine de papier, le 22 avril 2022. La douceur qui enrobe l’entièreté de cet album accroche l’auditeur dès la première chanson.

Le style indie pop qu’on dénote est entraînant, on a le goût de danser en écoutant cet opus. Dans ses chansons, Jordane traite des difficultés vécues par les femmes. De plus, elle s’est entourée de beaucoup de femmes sur l’album.

Heaven, Wait de Ghostly Kisses

Ghostly Kisses a entamé l’année 2022 en force en sortant Heaven, Wait, son premier album. Avec quatre minialbums à son actif, le projet musical de Margaux Sauvé a toujours été reconnu pour son côté apaisant et réconfortant. Cela dit, on retrouve sur ce premier album des chansons plus rythmées, entre autres Heartbeat.

Le succès international du projet n’est plus à prouver.