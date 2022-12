Le plan de logement à Toronto étudié au conseil municipal

Le maire a présenté ce plan comme une approche agressive pour faire face à la crise aiguë du logement abordable à laquelle la ville est confrontée.

Ce plan vise notamment à construire une plus large gamme de types de logements, ce que des experts et des militants en droit du logement appellent un pas dans la bonne direction .

Par ailleurs, le maire a appelé vendredi dernier le personnel de la Ville à rédiger un plan d'action pour le logement qui, s'il est mis en œuvre, pourrait apporter des changements majeurs aux règlements de zonage, notamment en autorisant la construction de multiplex sur tous les terrains résidentiels et en légalisant les maisons de chambres.

La réunion de mercredi pourrait être l'une des plus importantes de l'année pour le conseil récemment élu.

Bien que le plan du maire bénéficie d'un large soutien, les défenseurs ont souligné qu'il ne mentionne pas le logement d'urgence, de transition ou avec services de soutien pour les personnes sans logement.

Avec les pouvoirs renforcés de maire fort de John Tory, il peut adopter ces nouveaux règlements avec seulement un tiers du soutien du conseil lors de la réunion de mercredi.

Si le conseil municipal approuve le plan, le personnel aura jusqu'en mars 2023 pour présenter un rapport au comité exécutif de Tory sur la manière de mettre le plan en action.

Le plan sauvera des vies , déclare Tory

Le plan d'action pour le logement lance le processus de mise à jour des réglementations de la Ville dans le but d'atteindre ou de dépasser l'objectif de construction de 285 000 logements au cours de la prochaine décennie, a déclaré Tory aux journalistes lors d'une conférence de presse mercredi matin.

Le plan comprend des logements étudiants, des logements abordables, des objectifs de logement pour les terrains portuaires et des rives du lac, des logements avec services de soutien et des logements à locataires multiples.

Le maire de Toronto, John Tory. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

Tory demande également au conseil d'approuver un règlement pour mieux protéger les personnes vivant dans des logements à plusieurs locataires en légalisant la pratique dans l’ensemble de la métropole. Le règlement, précédemment reporté, a déjà été soumis au processus de rapport du personnel et de consultation publique en 2021, a noté Tory.

De 2011 à aujourd'hui, 14 personnes sont mortes dans des incendies dans des maisons de chambres non agréées contre deux dans des maisons de chambres agréées, a déclaré Tory.

Je crois que cela sauvera des vies , a assuré John Tory, qui s’est dit concentré sur ses objectifs maintenant que les élections municipales sont terminées.

La seule chose contre laquelle je me bats maintenant, c'est le temps , a-t-il déclaré, suggérant que s'opposer au plan face à la crise du logement équivaudrait à du théâtre politique .

Des idées explorées

Le conseiller Josh Matlow, qui représente le quartier 12, Toronto-St.Paul's, a qualifié le plan de pas important dans la bonne direction , tout en proposant sa propre motion qui, selon lui, complète le plan du maire.

Ce plan comprend l'examen de la possibilité de protéger le logement de l'imprévisibilité du secteur privé, l'exploration de mesures municipales pour freiner la spéculation et l'augmentation des droits de cession immobilière pour les résidences secondaires et imposer un contrôle des loyers sur les sites de la ville ainsi que sur les sites impliquant le secteur privé.

Une politique adoptée l'an passé par la Ville de Toronto force les constructeurs de condos à inclure des unités à prix abordable dans leurs nouveaux projets. Photo : Radio-Canada / Ed Middleton/CBC News

Nous devrions dire à ces propriétaires que nous nous attendons à ce que ces locataires vivent dans des maisons abordables et qu'ils soient protégés pendant de très nombreuses années à venir , a déclaré M. Matlow.

Le conseiller du quartier 19, Brad Bradford, a souligné que certaines parties de la motion de John Matlow ne relèvent pas de l'autorité juridictionnelle de la Ville. Ce dernier a rétorqué que sa motion est une demande d’évaluation de faisabilité des mesures qu'il propose.

Réglementer les maisons de chambres en banlieue

Après une pause pour un portrait officiel du conseil municipal, la réunion a repris mercredi après-midi avec une nouvelle motion de la conseillère Jennifer McKelvie, du quartier 25, visant à limiter à six unités les maisons de chambres à Etobicoke, Scarborough et North York et à fixer des tarifs minimaux de stationnement. À Toronto et à East York, la limite d'unités est actuellement comprise entre 12 et 25.

La raison de cet écart est qu'à l'heure actuelle, ces zones n'ont pas de mesures réglementaires pour les maisons de chambres, et que cette décision les mettrait d'abord en conformité, a déclaré McKelvie.

L’élue a également partagé une anecdote personnelle en ce sens, affirmant que lorsque sa mère a déménagé à 15 ans, le seul endroit où elle pouvait vivre était une maison de chambres illégale . Lorsque Jennifer McKelvie est née, sa mère partageait une maison avec d'autres amis et étudiants.

C'est cette cohabitation qui leur a permis de survivre et de s'en sortir , a-t-elle déclaré.

Une motion pour préserver le parc locatif

Ausma Malik, la nouvelle représentante du quartier 10, a également applaudi le plan du maire, mais a présenté deux motions; l’une pour préserver le parc locatif de Toronto, l’autre pour suivre non seulement la construction d'unités locatives abordables, mais aussi les unités démolies.

Avec les rénovations et le logement considérés comme des actifs de spéculation plutôt que comme un abri ou comme un droit, nous savons que Toronto perd plus d'unités de logements abordables qu'elle n'en construit , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de CBC