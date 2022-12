Peuples autochtones : la Ville de Gatineau face au défi de la réconciliation

Le 6 décembre dernier, la Ville de Gatineau a officiellement adopté son programme d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) au sein de sa structure organisationnelle. Pour la première femme élue mairesse de Gatineau, France Bélisle, ainsi que pour son conseil municipal, cela représente un défi important. Il s'agit d'un travail d'accueil et d'apprentissage aux réalités autochtones.

À cet effet, et dans le cadre du Programme d’accès à l’égalité en emploi 2020-2023 (PAEE), la Ville de Gatineau projette notamment de procéder à l'embauche de près de 100 Autochtones au sein de sa fonction publique, d’ici trois ans. Au besoin, ce délai peut être modifié, peut-on lire dans le budget de 2023.

« J’étais vraiment fière que ce projet d’équité, de diversité et d’inclusion reçoive l’appui du conseil municipal. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

De progressivement implanter et concrétiser ce rapport à l’accueil de l’autre et de sa différence est tout aussi important pour la réussite [...] que le nombre de personnes qui y seront embauchées dans la première étape d’un tel processus , affirme toutefois la mairesse à ce propos.

Une façon pour France Bélisle de souligner que le critère de réussite de ce plan ne se résume pas à un quota d’embauche à atteindre.

Un partenariat unique qui s’inscrit dans la réconciliation

La mairesse considère fondamental que le chef Dylan Whiteduck de la nation Kitigan Zibi Anishinabeg comprenne son intérêt d’en savoir plus quant aux questions autochtones.

La communauté de Kitigan Zibi Anishinabeg est la seule communauté autochtone située en Outaouais.

J’apprécie cette capacité de me situer dans l'histoire par rapport à des lieux ou à des moments forts de la Ville de Gatineau. Ce partage de connaissances des Autochtones est porté par la réconciliation , explique Mme Bélisle.

La mairesse France Bélisle et le chef Dylan Whiteduck de la communauté Anishinabeg Kitigan Zibi s'apprêtant à un lever de drapeau pour souligner le Mois national de l’histoire autochtone, en juin dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Cette dernière est consciente que les communautés autochtones ont été blessées, manipulées et évincées de leurs territoires. Et l’étape clé que constitue l’apprivoisement mutuel est aussi une certitude pour la mairesse.

En parlant du chef Dylan Whiteduck, je lui ai révélé que si je faisais des faux pas, ma sensibilité naturelle me pousserait à vouloir le savoir , confie la mairesse.

« Il m’a appris à regarder ma ville d’origine d’une autre manière, en me parlant des rivières et des lieux significatifs pour les Anishinabeg sur le territoire. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

La mairesse de Gatineau met d’abord de l’avant ses échanges avec le chef Dylan Whiteduck, mais elle rappelle que l’équipe du conseil municipal travaille aussi avec d’autres partenaires autochtones, dont le Conseil tribal de la nation Anishinabeg et l'Assemblée des Premières Nations, qui représente neuf nations autochtones au Québec.

Inclusion et relations avec les Autochtones

De ne pas se sentir fier du drame autochtone, même si nous n’étions pas personnellement impliqués, et dire que ce n’était pas glorieux, ça fait du bien , affirme la mairesse.

Lorsqu’il est question de l’inclusion des peuples autochtones, des experts mentionnent que cela doit passer par un travail sur la décolonisation, la réconciliation et l’autochtonisation (DRA), apprend-on d’un comité de travail indépendant qui réunit des Autochtones issus des 11 nations autochtones du Québec, dont la nation Anishinabeg.

« Dans la DRA [décolonisation, réconciliation et autochtonisation], au lieu d'être dans la hiérarchie des savoirs, par exemple, nous sommes en cercle, nous instaurons une relation égalitaire avec les communautés autochtones. » — Une citation de Carine Nassif-Gouin, membre du comité de travail indépendant et doctorante en éducation des adultes

Il est important d'admettre, d'affirmer et de nommer cette reconnaissance face aux Autochtones , précise l’ex-professionnelle des communications.

L’humilité de la mairesse, la relation qu’elle nourrit avec le chef Dylan Whiteduck, le souhait d'apprivoiser la culture et de la promouvoir, c’est admirable , souligne Carine Nassif-Gouin, membre du comité de travail indépendant et doctorante en éducation des adultes. Mais il est encore trop tôt pour parler de relations égalitaires et leur projet de l'EDI [Équité, diversité et inclusion] débute à peine. Mais si elle le veut vraiment, ses démarches sincères s’inscrivent dans la DRA [Décolonisation, réconciliation et autochtonisation].

Je n’ai pas côtoyé beaucoup d’Autochtones, mais la Ville tisse des liens avec les jeunes, via le Centre d’Innovation des Premiers Peuples (CIPP) situé à Gatineau. Le CIPP a délibérément fait le choix de s'installer au centre-ville, c’est significatif pour la ville et mon rêve est de voir davantage d'Autochtones circuler à Gatineau , affirme Mme Bélisle.

Se donner les moyens pour avancer ensemble

Selon la mairesse, la première démarche du processus de réconciliation entre Autochtones et allochtones consiste à reconnaître ce qui se passe maintenant, sans faire table rase du passé.

Considérant les données révélées par la Ville de Gatineau au budget de 2023 liées à l'embauche et en vue d'être plus représentatif de la communauté gatinoise, il est clair qu'une somme de travail significative doit être accomplie , rappelle la mairesse.

Parmi les tâches qu’il reste à accomplir, l’embauche d’un agent de liaison pour les communautés autochtones fait partie des pistes de solutions, explique Mme Bélisle

« Nous avons eu des discussions avec la direction générale. [...] Nous sommes actifs et avec ce que je vois qui se passe, cela deviendra évident et naturel. [...] Et je dirais même responsable de le faire. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Pour le moment, aucun plan concret n’existe en ce sens, cette étape est néanmoins importante pour guider la fonction publique municipale dans ses relations avec les premiers peuples, estime la mairesse.