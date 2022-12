Votre jardin détruit-il la biodiversité?

Cette plante exotique envahissante, originaire de l’Asie de l’Est, qui atteint deux ou trois mètres de haut, se reproduit rapidement, densément, et détruit la biodiversité qui l'entoure.

La renouée du Japon est apparue à cause de modes horticoles, et maintenant, ça envahit tout et ça prend la place des espèces indigènes, déplore François Plourde, qui milite pour la préservation des milieux naturels de l’est de Montréal. Ici – mais je ne peux pas le prouver –, ça peut être quelqu’un qui a laissé des racines.

François Plourde veut sensibiliser les citoyens aux risques de semer dans leur jardin des plantes exotiques qui peuvent s'avérer envahissantes.

« Les gens ne savent pas qu'ils achètent de plantes qui peuvent s’évader et envahir tous les boisés de la ville, de Lanaudière… et de plus loin encore. » — Une citation de François Plourde, qui se décrit comme un citoyen militant

Extrait du livre «Sauvons les abeilles! Est-ce du greenwashing?» du citoyen militant François Plourde Photo : François Plourde

Féru d’histoire, il vient de publier un livre dans lequel il retrace l’arrivée de la renouée du Japon au Québec. Cette plante, introduite en Amérique du Nord il y a plus de 100 ans à des fins ornementales, a longtemps eu bonne presse avant de dévoiler son potentiel de nuisance.

En 1975, on invitait les gens à la planter. On a même dit que c’était une plante indigène : on l’a appelé le bambou québécois, rappelle-t-il. Elle avait un drôle de statut avant qu'on se rendre compte qu’elle envahissait tout. On a même menacé de poursuite les gens qui en plantaient.

La renouée du Japon n'est en fait qu'un exemple parmi d'innombrables autres qui viennent témoigner de la gravité de la situation, insiste François Plourde.

Moi, je pense qu’il faut créer un ordre pour l’horticulture et interdire complètement la vente des plantes envahissantes , va-t-il jusqu'à proposer. C’est peut-être extrême, convient-il, mais c’est trop important!

Le botaniste responsable de la gestion des collections vivantes au Jardin botanique de Montréal,Stéphane Bailleul Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Savoir résister au charme de la berce du Caucase

Dans les serres du Jardin botanique de Montréal, Stéphane Bailleul, botaniste et responsable de la collection, s’intéresse à chacune des plantes qui s’y trouvent. Ici, la beauté des plantes est à son paroxysme, mais au-delà du côté esthétique, il y a le risque de prolifération qui importe.

Les gens vont chercher sur le web la façon de cultiver la plante, la hauteur jusqu'à laquelle elle pousse, la couleur de sa fleur, mais rarement, ils vont faire une petite recherche et écrire : envahissante ou invasive , déplore-t-il.

Il constate lui aussi que ces plantes se propagent souvent en raison des activités humaines.

Un voisin m'a présenté une plante qu'il avait reçue d'un échange de plantes de sa société d'horticulture, et c’était la berce du Caucase, se souvient le botaniste. Bien sûr, je l'ai sensibilisé à son caractère envahissant et il a informé les gens de son groupe. Mais, on voit que des amateurs non avertis peuvent cultiver cette plante-là!

Sans oublier que la berce du Caucase cause aussi des dermatites, rappelle le botaniste.

La berce du Caucase, plante envahissante, peut causer des dermatites. Photo : Radio-Canada

Un autre exemple de plante envahissante qui inquiète Stéphane Bailleul est la châtaigne d’eau, une plante aquatique flottante. Sur Internet, il y a plus de recettes de cuisine associées à la noix qu’elle produit que d’articles qui mettent en garde contre son côté envahissant.

Une semence va germer, produire des rosettes, et chaque rosette peut devenir un point d'infestation. On se retrouve avec un lac garni d'un tapis de végétation qui peut recouvrir une très grande superficie. La lumière ne pénètre plus, alors le lac n'est plus un habitat propice pour les poissons et les arthropodes, explique le botaniste. Ça change complètement l’écosystème.

« Maintenant, si chacun pouvait intervenir, ça pourrait éviter la propagation. En ce moment, c'est en pleine expansion au Québec et en Ontario. » — Une citation de Stéphane Bailleul, botaniste

La châtaigne d'eau se propage rapidement, selon le COGESAF. Photo : Gracieuseté de Nicolas Bousquet / COGESAF

Le botaniste Stéphane Bailleul croit qu’un plus grand encadrement serait bénéfique, même si c’est complexe à gérer.

Je pense qu’un vide pourrait être comblé, mais ce n'est pas simple, admet-il, parce qu’une plante envahissante ici ne l'est pas ailleurs. Je pense qu'au moment où on s'éduque, on peut prendre la bonne décision.

Ces quelques plantes ne sont pas les seules à poser problème. Elles font partie d'une liste de 18 espèces jugées prioritaires par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs en raison de leur caractère envahissant.

La version audio de ce reportage a été diffusée à L'heure du monde le jeudi 15 décembre.

Apprendre des pairs pour éviter les impairs

Le directeur général de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec, Pierre Blain Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Le directeur général de la Fédération de la société d’horticulture et d'écologie du Québec, Pierre Blain, convient de l'échange de plantes envahissantes est un problème.

Oui, ça cause énormément de problème, parce que les gens ne se renseignent pas avant de planter certaines plantes. On va dans des jardineries et dans certains cas, certaines plantes sont disponibles et on ne nous dit pas comment bien les planter et, surtout, à quel endroit.

Celui qui est à la tête d'une fédération regroupant 160 sociétés d’horticulture au Québec et représentant plus de 40 000 membres se veut rassurant. Selon lui, faire partie d’une société d’horticulture peut aider à être mieux informé.

« Dans les sociétés d'horticulture, on fait appel à l'apprentissage par les pairs. On a des conférenciers qui sont invités et qui sont spécialisés dans certaines plantes, et ensuite, on a des échanges entre membres et on peut perfectionner nos connaissances. » — Une citation de Pierre Blain, directeur général de la Fédération de la société d’horticulture et d'écologie du Québec

Pierre Blain, qui constate un engouement pour l’horticulture avec la pandémie, croit que les amateurs doivent se méfier d’Internet où, dit-il, la renouée du Japon est toujours vendue.

Je l’ai vue! On peut l’acheter sur Internet. Il n'y a aucune réglementation , s'étonne-t-il.

Y a-t-il des règlements? Par écrit, le ministère de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs répond qu'au Québec « il n’y a actuellement aucun règlement ou norme gouvernementale qui régit la vente de plantes exotiques envahissantes dans la province. Au Canada, seul l’Ontario s’est doté d’un tel règlement en 2015, mais le Québec dit évaluer cette possibilité. » Le ministère dit plutôt préconiser une approche de sensibilisation et de prévention par l'entremise de programmes tels que Je te remplace, Stations de nettoyage d'embarcation ou le programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Par ailleurs, le gouvernement assure qu'il « va augmenter significativement les efforts de lutte (sensibilisation, prévention, détection et contrôle) contre les espèces exotiques envahissantes, incluant les plantes exotiques envahissantes aquatiques, grâce au Plan Nature » annoncé lors de l’ouverture de la COP15. Au niveau fédéral, il y a déjà des règles et des lois qui encadrent l’importation, la vente ou le déplacement de plantes. Les plantes envahissantes sont réglementées par la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences. Certaines sont interdites au Canada.

Des mélanges de qualité!

Le fédéral assure une surveillance de certaines plantes et semences vendues aux particuliers. Photo : Patrick Desrochers

Le représentant aux ventes en horticulture pour Gloco, Bruno Chabot, confirme qu'il y a une surveillance de la part du gouvernement fédéral sur les produits vendus. On est audité de façon régulière chaque année, souligne-t-il. On doit fournir des rapports et de l’information sur les mélanges qu’on vend ou qu'on distribue à nos clients.

L'entreprise québécoise de semences de gazon, de couvre-sol et de fleurs, qui vend aux centres jardin et aux municipalités, assure par ailleurs qu'il n'y a pas de plantes envahissantes dans ses sacs ou sachets.

« On ne sélectionne que des plantes dont on connaît l’origine. Dans une entreprise comme la nôtre, on a un historique très sérieux, et les entreprises avec lesquelles on fait affaire ont des standards et des normes. » — Une citation de Le représentant aux ventes en horticulture pour Gloco, Bruno Chabot

Plusieurs recommandent de semer des plantes indigènes, mais pour le représentant de Gloco, l’important est de savoir ce qui se trouve dans les mélanges. Ce ne sont pas des plantes indigènes dans nos mélanges, mais nous, nous sélectionnons des plantes qui vont être adaptées au climat du Québec.

Il assure d'ailleurs que la liste des plantes qui se trouvent dans les mélanges est disponible sur le site Internet de l'entreprise avec le nom des plantes en français, en anglais et en latin.