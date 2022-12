Le Secrétariat aux langues officielles du N.-B. : pas aussi nouveau qu’il le semble

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a annoncé la création d’un secrétariat regroupant des fonctionnaires qui sont déjà en poste et qui s’occupent déjà de langues officielles. C’est la seule chose que le premier ministre a annoncé, en guise de réponse au rapport sur la révision de la Loi sur les langues officielles, déposé en décembre 2021.

Le nouveau secrétariat sera officiellement créé en avril 2023. Le premier ministre a dit qu’un projet de loi sera présenté à cet effet.

Une équipe déjà en place

Il existe déjà deux unités qui travaillent sur les langues officielles. L’une est au ministère des Affaires intergouvernementales, l’autre au ministère des Finances. Elles travaillent déjà en collaboration.

Nous avons six personnes au sein du ministère des Affaires intergouvernementales qui travaillent dans le domaine des langues officielles et de la francophonie, et puis en ce moment, il y a trois personnes aux Finances qui travaillent dans cette catégorie, sur les questions de langues officielles, sur les questions d'employés et autres choses de ce genre , a expliqué Blaine Higgs, à qui on avait demandé d’expliquer quelles seraient les ressources affectées au nouveau secrétariat.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, explique que le nouveau secrétariat sera composé d'employés déjà en place. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Au ministère des Affaires intergouvernementales, il existe une division qui s’appelle Francophonie canadienne et langues officielles. Au sein du ministère des Finances, il existe une section appelée Langues officielles et diversité.

Dans le dernier rapport annuel du ministère des Finances et du Conseil du Trésor, on apprend que ces deux unités travaillent déjà ensemble.

Le ministère travaille en partenariat avec le ministère des Affaires intergouvernementales à la mise en œuvre de stratégies et de plans sur les langues officielles , peut-on y lire.

Les responsabilités des employés de ces deux unités ressemblent beaucoup à celles qu'ils auront lorsqu'ils seront officiellement au sein du nouveau secrétariat.

Il est question, par exemple, des services offerts partout dans la province dans les deux langues officielles et de la langue de travail dans la fonction publique.

Leur rôle inclut de s’assurer que les nouveaux programmes tiennent compte des spécificités des deux communautés linguistiques et de voir à ce que les employés des services publics comprennent bien les obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles.

Un simple changement de nom

L’opposition craint que la création du Secrétariat aux langues officielles ne soit qu’un exercice de relations publiques.

Le député vert Kevin Arseneau se demande si le nouveau Secrétariat aux langues officielles n'est pas simplement un nouveau nom donné à une entité qui existe déjà. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

« C’est de la communication, c’est de la gestion de crise. » — Une citation de Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord

Le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, déplore cette façon de faire. On fait croire qu’on crée quelque chose, mais en fait ça existe déjà plus ou moins, c’est juste que là on met un nom dessus [...]. Il ne va y avoir aucune nouvelle ressource, aucune nouvelle personne qui va se pencher sur cette question-là, alors tu te demandes ce que va réellement être le changement qui va être apporté.

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, voit peu de nouveau en ce qui concerne le Secrétariat aux langues officielles. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, s’étonne de voir ce qui semble être un simple changement de dénomination. Ce sont des personnes qui font un travail aujourd’hui, maintenant. Elles bougent leur chaise sur le Titanic et elles appellent ça quelque chose de nouveau.

De grandes responsabilités

Le premier ministre Blaine Higgs, qui n’a répondu à aucune des recommandations des commissaires Finn et McLaughlin, a tout remis entre les mains de ses employés chargés des langues officielles.

Ce sera à eux de faire des recommandations au gouvernement sur des sujets comme la langue de service, la langue de travail ou tout autre point.

Là-dessus, le premier ministre est d'ailleurs resté très vague. Il s'agit de constituer une équipe qui peut réellement examiner les occasions que nous avons au sein du système et la manière dont nous pouvons collectivement améliorer nos capacités et répondre aux besoins de la Loi sur les langues officielles , a-t-il dit.

Le premier ministre n’était pas disponible aujourd’hui pour expliquer quels étaient les véritables changements apportés par la création du secrétariat.