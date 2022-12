La demande de pétrole commencera à décliner durant cette décennie, dit l’Institut Pembina

Nassima Way

Nassima Way

Le dernier rapport de l'Institut Pembina sur la demande mondiale de pétrole prédit qu’elle commencera à diminuer avant 2030, notamment en raison des politiques nationales et internationales sur le climat et les véhicules électriques.

Les analystes de l'institut ont étudié les scénarios d'organisations gouvernementales  (Nouvelle fenêtre) , comme l’Agence internationale de l’énergie, et ceux des grandes pétrolières, comme BP.

Les scénarios, même les moins optimistes, estiment que d’ici 2050, la baisse de la demande variera entre 17 % et 50 % par rapport au niveau de 2019. Cette baisse serait même plus importante dans les pays qui atteindront leurs cibles de carboneutralité. La baisse serait de 54 % à 84 % par rapport au niveau de 2019 , indique le rapport.

En 2050 et au-delà, nous aurons toujours besoin de beaucoup d'énergie pour la vitalité de nos économies, mais les comportements sur le choix de l’énergie à utiliser vont changer.

Selon l'Institut Pembina, un des plus grands changements de comportement des consommateurs aura lieu dans le secteur du transport et sera favorisé, entre autres, par les politiques gouvernementales, comme les incitatifs publics en Californie et au Québec pour stimuler l'achat des véhicules électriques.

Selon les données de AIE , la part de marché mondial des véhicules électriques a augmenté de 2 % à 9 % entre 2019 et 2021.

En Europe et en Chine, cette part de marché a bondi : les ventes de VE en Chine ont plus que doublé par rapport à 2020, pour atteindre 16 % de toutes les ventes de véhicules , tandis qu’en Europe, 17 % des véhicules vendus en 2021 étaient électriques.

Au Canada, les VE sont le plus vendus en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. En 2021, près de 43 % des nouveaux véhicules à zéro émission immatriculés au Canada se trouvaient au Québec , précise le rapport. L'insitut s'attend à une augmentation du volume des ventes, car leur prix devrait baisser au fur et à mesure que les constructeurs automobiles investissent dans les usines.

D’ailleurs le groupe Stellantis, qui englobe 14 marques de véhicules dont Chrysler, et Jeep, a aussi un plan stratégique, Dare Forward 2030, pour atteindre la carboneutralité d’ici 2038.

Selon son rapport financier du troisième trimestre de 2022, les ventes de véhicules électriques à batteries sont en hausse de 41 % par rapport au troisième trimestre 2021 .

En mai dernier, le groupe a investi plus de 2 milliards de dollars au Canada pour produire des véhicules électriques. Cette somme fait partie d’un fonds de 35,5 milliards de dollars que Stellantis a dédié à ce type de véhicules.

Le rapport conclut, entre autres, que le Canada devrait avoir son propre scénario. Ce dernier devrait être produit par la Régie de l’énergie du Canada au printemps 2023.