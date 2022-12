Bilan en dents de scie pour les premiers mois du GAP

De la fin juin à la mi-novembre, 18 741 rendez-vous ont été accordés à des personnes sans médecin de famille à travers ce guichet d'accès. Durant la même période, 18 168 personnes ayant contacté le GAP ont raccroché sans obtenir de réponse à leur appel.

À la fin du mois d'août, deux mois après l'ouverture du GAP , il fallait encore patienter autour de 40 minutes pour obtenir une réponse. Mais le temps d'attente s'est beaucoup amélioré estime Mélissa Bourgoin, adjointe à la direction des services professionnels au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Il y a des gens qui n'ont pas attendu sur la ligne, mais on a grandement amélioré nos temps d'attente.

Mélissa Bourgoin, adjointe à la direction des services professionnels au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada

Le CIUSSS estime actuellement à six minutes le temps nécessaire pour parler à un agent administratif à l'emploi du GAP dans la capitale.

De plus, 22 201 appels au GAP n'ont pas conduit à des rendez-vous avec des médecins ou d'autres professionnels de la santé. Mélissa Bourgouin explique que la plupart de ces appels concernaient des personnes qui souhaitaient simplement obtenir de l'information sur ce nouveau service.

Aux yeux de Denise Lemieux, qui s'est retrouvée à l'urgence avec une commotion cérébrale il y a quelques semaines, son appel au GAP , qui est probablement comptabilisé dans les 22 000 appels, aurait mérité un suivi. Au début de novembre, la jeune retraitée sans médecin de famille avait contacté le GAP pour un rendez-vous médical après quatre chutes consécutives. Elle n'a alors pas réussi à obtenir de rendez-vous ou d'appel de suivi des professionnels du Guichet. C'est sa cinquième chute qui l'a conduite à consulter à l'urgence.

Denise Lemieux, une jeune retraitée sans médecin de famille qui avait contacté le GAP pour un rendez-vous médical après quatre chutes consécutives. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

La présidente du Syndicat des professionnels en soins du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Caroline Gravel, explique que, malgré le fait que le GAP soit un plus dans le système, l'accès à la première ligne demeure difficile selon elle. Les infirmiers et infirmières sont conscients qu'il y a des gens qui ne se font pas rappeler, c'est pourtant une façon d'éviter des consultations vers l'urgence. Mais malheureusement, on peut s'attendre à ce que des gens passent dans les mailles de filet.

Paul Brunet, qui préside le Conseil de protection des malades, estime que c'est un exemple des ratés d'un système qui n'est pas assez efficace pour permettre aux gens dont l'état de santé le nécessite d'obtenir un rendez-vous dans les 72 heures. L'État va payer encore plus cher pour accueillir quelqu'un à l'urgence avec un état de santé qui sera aggravé.

Paul Brunet, président du Conseil de protection des malades. Photo : Radio-Canada

Le CIUSSS ne souhaite pas commenter ce cas particulier, mais dit avoir réussi à répondre à 100 % des demandes qui exigeaient une rencontre dans les 72 heures depuis l'ouverture du GAP . Mélissa Bourgouin explique aussi que dans les dernières semaines tous les patients qui étaient en attente d'un rendez-vous moins urgent avaient été rappelés.

En examinant les données concernant le nombre de rendez-vous disponibles au moment où Mme Lemieux a appelé au GAP , on constate qu’il y en avait seulement 1023 pour une période d’environ trois semaines, entre le 30 octobre et le 18 novembre. La semaine suivante, 1292 rendez-vous étaient au calendrier pour sept jours.

Le CIUSSS assure toutefois avoir suffisamment de rendez-vous à sa disposition, et indique qu'il faut simplement mieux moduler l'offre et la demande. La présidente du Syndicat des professionnels en soins du CIUSSS explique pour sa part que ces membres ont constaté une fluctuation du nombre de rendez-vous disponibles depuis la mise en service du Guichet. En période préélectorale, je pense que ce qu'on voulait envoyer comme message, c'est que le GAP devenait un genre de panacée où les gens sans médecin allaient avoir rapidement accès à un médecin, par la suite il y a eu moins d'offres de rendez-vous.

Le CIUSSS espère pouvoir offrir prochainement entre 1500 et 1800 rendez-vous chaque semaine.

Chose certaine, la demande pour le service ne ralentira pas, le nombre de patients orphelins est passé d'un peu plus de 115 000 en 2017 à près de 178 000 à ce jour.

C'est près de 62 000 personnes de plus qu'il y a cinq ans qui sont sans médecin de famille dans la Capitale-Nationale.