Un documentaire d’Annie Ernaux à la Cinémathèque en janvier

Présenté l’été dernier à la Quinzaine des réalisateurs – une section parallèle du Festival de Cannes –, le premier film d’Annie Ernaux sera projeté à compter du 6 janvier à la Cinémathèque québécoise, à Montréal. Les années Super 8 est un documentaire d’une heure composé à partir d’images filmées par son ancien mari entre 1976 et 1981.

Le moyen métrage a été coréalisé par la romancière française, sacrée Prix Nobel de littérature en octobre, et son fils David Ernaux-Briot, un journaliste scientifique.

Dans le film, on découvre une Annie Ernaux mariée et mère de deux enfants en bas âge. Chaque fois, l’autrice est au premier plan, omniprésente. Mais à y regarder de plus près, c’est une femme qui semble mal à l’aise dans sa nouvelle vie que le public rencontre.

C'est à la fois le récit de ma vie, mais aussi celui de milliers de femmes , a déclaré l’écrivaine de 82 ans en entrevue à l’Agence France-Presse en octobre.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Ces films étaient stockés dans un tiroir depuis des années et on les avait un peu oubliés , a-t-elle par ailleurs affirmé en mai dernier lors d’une conférence de presse à Cannes.

Un jour, nous les avons regardés avec mes fils et mes petits-enfants. C’est là, de fil en aiguille, que David m’a proposé d’en faire un film sur lequel j’accolerais un récit , a-t-elle ajouté.

Une décennie déterminante

Si l’idée de faire du cinéma ne l’a jamais vraiment intéressée, Annie Ernaux s’est laissée prendre au jeu : Je me suis vraiment investie dans ce récit qu’on entend, car c’était important pour moi de me raconter dans mes mots.

Les années Super 8 documente à la fois les années qui l’ont forgée comme écrivaine, mais aussi une époque, celle des Trente Glorieuses, et la soif de vivre d’une génération en quête d’émancipation et de voyages.

« Je peux affirmer que ces 10 années sont les années majeures dans ma vie parce qu’elles vont confirmer mon désir d’écrire. » — Une citation de Annie Ernaux

Considérée comme une sommité dans le genre de l’autofiction, Annie Ernaux a publié son premier récit, Les armoires vides, il y a près de 50 ans. Il a cependant fallu attendre l’année 2008 avant de voir son œuvre adaptée au grand écran, avec le film français L’autre, basé sur son roman L’occupation.

Deux autres longs métrages ont depuis été inspirés par ses écrits : Passion simple, de Danielle Arbid, et L’événement, d’Audrey Diwan, lauréat du Lion d’or à la Mostra de Venise en 2021.

La grille horaire de la première semaine de projection des Années Super 8 est affichée sur le site de la Cinémathèque québécoise  (Nouvelle fenêtre) .