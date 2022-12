L’étude évoque un malaise à la fois envahissant et profond , un état de peur permanent et la peur de représailles lorsque les employés font une suggestion, émettent une opinion ou demandent une pause.

Elle relate aussi un climat de travail difficile à endurer , en changement permanent , une organisation en silo où la communication est inefficace ou inexistante.

Ces mots, issus d’un rapport commandé en 2017, n’ont pas fait plaisir à la direction du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal.

Malgré un engagement de la direction des ressources humaines à partager les résultats de l'étude auprès des employés qui y ont participé, l'institution n’avait jamais rendu public le rapport avant que la justice lui ordonne de le faire en avril dernier. Le site d’informations 24 heures a d'ailleurs évoqué ce dossier ces derniers jours.

Les résultats de l’étude avaient été présentés de façon orale à des représentants de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), confirme le syndicat. Sans permettre de prendre de notes , précise par contre Teresa Muccari, représentante nationale de l'Alliance.

Il aura fallu une longue attente des employés auprès de la Commission d'accès à l'information, suivie d'un appel du CIUSSS devant les tribunaux et d'une ordonnance de la Cour, pour que le document puisse finalement être rendu public.

Face aux constats dépeints dans l’étude, l’ APTS déplore dans un communiqué de presse publié en octobre que l’administration ait fait le choix de mettre le rapport au rancart et de ne pas donner de suites à la démarche . Elle considère que les constats révélés commandaient des actions rapides pour remédier à la situation.

Lors de l’audience à la Commission d’accès à l’information, le CIUSSS a soutenu que, si l’étude avait été rangée au placard à l’époque, c’est qu’elle n’était pas de bonne qualité et qu’elle était inachevée.

Le CIUSSS affirme avoir été déçu des travaux du consultant . Selon lui, ceux-ci contenaient des jugements de valeur . Les travaux ont été rejetés , peut-on lire dans le compte rendu.

La Commission d’accès à l’information considère pourtant que le document est bel et bien achevé .

Les versions changeantes du CIUSSS

En entrevue téléphonique, Mark Wilkins, qui a réalisé l’étude, dit bien se souvenir de celle-ci, mais pas du tout de la remise en question de son travail. Il a copié des messages textes reçus de contacts au CIUSSS à ce sujet pour le compte de Radio-Canada.

Un des textos souligne qu’un gestionnaire a beaucoup aimé la perspicacité de ses recommandations. Un autre le remercie et estime que la gestionnaire au dossier a un bon sentiment à propos de la présentation des résultats.

Cette présentation, il s’en souvient aussi très bien. On voyait sur les visages qu’ils étaient visiblement très déçus de voir ce que les employés pensaient de l’établissement et ce qu’ils vivaient au travail , déclare-t-il.

Le CIUSSS a refusé nos demandes d’entrevue. Par courriel, le service des communications a néanmoins répondu que l’étude a été préparée il y a cinq ans, peu de temps après la création du CIUSSS .

« À cette époque, nous éprouvions des doutes relativement à la qualité de l’étude et à sa signification en matière de statistiques. » — Une citation de CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Par conséquent, les dirigeants disent avoir préféré des évaluations plus globales, comme celles d’Agrément Canada , qui ne portent pas sur les mêmes enjeux.

Dans ces études  (Nouvelle fenêtre) , il est davantage question de sécurité et de qualité des soins, que de bien-être des employés.

Des initiatives du CIUSSS

Le CIUSSS soutient avoir pris plusieurs initiatives depuis pour améliorer le climat de travail, comme le programme de formation Stigma Zéro, afin de sensibiliser le personnel et les gestionnaires aux signes de détresse.

De plus, l’institution indique avoir facilité la conciliation travail-vie personnelle avec des horaires flexibles, notamment.

Par ailleurs, le CIUSSS a installé des cabines insonorisées dans certains établissements ces derniers mois avec un siège chauffant et massant pour les employés.

Quelques jours après que Radio-Canada eut pris contact avec le responsable de l’étude, le CIUSSS a changé de version.

Il soutient désormais qu’il n’a jamais été dans son intention de remettre en question ou de dénigrer le travail de M. Wilkins , mais que l’échantillon était tout simplement trop restreint .

Un échantillon que le CIUSSS avait lui-même demandé de restreindre, d’après M. Wilkins, pour des questions de budget.

Lui-même reconnaît dans l’étude qu’il s’agit d’un rapport qualitatif, basé sur six groupes de 11 à 16 personnes rencontrées durant 90 minutes, et qu’elle ne peut être considérée comme une étude quantitative sur l’ensemble des établissements du CIUSSS .

Une demande pour plus de transparence

L’ APTS dénonce vivement la réaction de la direction du CIUSSS aux constats du rapport.

Pour le syndicat, elle renvoie la responsabilité aux employés et, par surcroît, elle valide les multiples dénonciations, doléances et appels à l’aide qui ont été adressés à l'administration dans les dernières années et qui ont été trop souvent ignorés ou mis de côté .

« Nous croyons que l'omerta qui sévit sans cesse à la grandeur du Québec fait en sorte de cacher à la population le réel état du réseau. » — Une citation de Jonathan Harmon, conseiller syndicat APTS

Pour Jonathan Harmon, un changement de culture est nécessaire au CIUSSS .

Il dit, preuves à l’appui, qu’ il ne s’agit pas d’un cas isolé. Depuis plusieurs années, les demandes d’accès à l’information sont ignorées ou refusées quasi systématiquement par l’administration du CIUSSS , forçant la multiplication des contestations et procédures judiciaires.