Les députés du nord du N.-B. préoccupés par le déblaiement des routes

Ils veulent faire part de leurs interrogations au nouveau ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, Jeff Carr.

Le député libéral de Shippagan-Lamèque-Miscou, Éric Mallet, admet qu'il lui arrive maintenant régulièrement de regarder les images des caméras routières sur Internet avant de quitter Fredericton pour se rendre dans la Péninsule acadienne.

Le député de Shippaga-Lamèque-Miscou, Éric Mallet, affirme que lui et ses collègues du nord ont des questions à poser au ministre des Transports et de l'Infrastructure. Photo : Radio-Canada

Il assure que cette question du déblaiement des routes le préoccupe, comme d'autres de ses collègues.

Il y a quand même eu beaucoup d'accidents sur les routes 11 et 113, qui font que ça nous donne de mauvaises indications pour le reste de la saison , explique-t-il.

Des questions à poser

Éric Mallet indique que lui et ses collègues députés du nord de la province ont tenu des discussions précisément sur le déblaiement des routes dans leurs régions.

Le déblaiement des routes en régions rurales, comme dans la Péninsule acadienne, suscite des interrogations. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Ils ont donc des questions à poser au ministre Jeff Carr, nommé depuis peu à la tête du ministère des Transports et de l'Infrastructure.

Avant qu'il se familiarise avec toutes les procédures du ministère, il faut laisser la chance au coureur, dit-il. Mais, il faut quand même qu'on coure plus vite que lui pour ne pas se faire prendre dans la courbe et déraper .

Un nettoyage équitable

En clair, le député Mallet ne veut pas que les routes du nord soient moins bien nettoyées que celles du sud de la province.

Au ministère des Transports et de l'Infrastructure, un porte-parole, Tyler McLean, indique que les niveaux de service pour l'entretien hivernal n'ont pas changé au cours des cinq dernières années. Le MTI établit un budget pour un certain nombre de tempêtes par année et alloue les fonds en fonction du pourcentage de l'inventaire routier dans chaque district de transport.

Avec des informations de Mario Mercier