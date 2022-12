Procès civil : le CP jugé non responsable de la tragédie de Lac-Mégantic

Le Canadien Pacifique (CP) n'est pas en faute dans la tragédie de Lac-Mégantic. Le juge Martin Bureau, de la Cour supérieure, a conclu que la tragédie et ses conséquences « résultent directement des fautes commises et de la négligence [du conducteur] Thomas Harding et de son employeur » et que « tous les autres éléments, bien qu'ils puissent être fautifs et/ou liés d'une manière ou d'une autre à cet accident, ne constituent que des occasions ou des circonstances de celui-ci ».