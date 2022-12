La culture s’est éclatée en 2022

Après deux années très difficiles pour le milieu culturel, l’année 2022 a été vécue avec un grand soulagement. Il y d’abord eu la levée complète des mesures sanitaires, ce qu’attendaient avec impatience les artistes, les producteurs et les dirigeants de salles de spectacles.

Alors qu’au printemps les salles de spectacles pouvaient opérer à 50 % de leur capacité, l’abandon des restrictions leur a permis d’accueillir plus de monde dans les salles et de présenter des spectacles plus rentables.

Cette reprise s’est manifestée par la venue d’artistes étrangers qui pouvaient traverser les frontières plus facilement. C’est le cas de Ben Harper qui est venu au Trois-Rivières en blues, Francis Cabrel et Boy George à l’Amphithéâtre Cogeco.

La tournée de Bryan Adams s'est arrêtée dans quatre villes du Québec, dont Trois-Rivières. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Les grandes vedettes canadiennes ont également pu reprendre leur tournée. C’est le cas de Bryan Adams qui a attiré 7 000 spectateurs à l’Amphithéâtre en septembre, ce qui en a fait le deuxième spectacle le plus populaire après celui de Céline Dion en 2016.

Les poètes d’ailleurs ont également pu retrouver le Festival international de la poésie de Trois-Rivières, tout comme les danseurs du Festival international DANSencore.

La troupe de danse d'Argentine Malavo Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Une reprise triomphale des festivals

La crainte de voir les gens fuir les grandes foules au sortir de la pandémie s’est envolée aussi vite que le port du masque. Force est de constater que les gens attendaient impatiemment le retour de leurs événements. Le FestiVoix a cumulé plus de 300 000 entrées en 9 jours et enregistré des recettes record totalisant les 5,2 millions de dollars.

Le groupe Simple Plan était de retour à Trois-Rivières après 16 ans. Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

Le festival musical a profité de la venue de groupes cultes américains, figures de proue du mouvement punk des années 80 et 90 : NOFX, Lagwagon et Face to Face. Simple Plan a aussi reconquis le FestiVoix, 16 ans après sa première venue à Trois-Rivières.

Du grandiose à l’Amphithéâtre

La saison de l’Amphithéâtre a commencé avec un spectacle imposant, celui d’Harmonium symphonique : histoires sans paroles avec les musiciens de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Le concert a réussi à soutirer quelques larmes à Serge Fiori qui était présent. Un moment dont les gens se souviendront longtemps.

Serge Fiori sur scène après le spectacle Photo : Radio-Canada

Puis, le Cirque du Soleil a enfin pu présenter son spectacle Vive nos divas. Il avait dû être reporté deux fois pendant la pandémie. Le spectacle d’acrobates a rendu hommage aux interprètes québécoises des 90 dernières années.

La première du spectacle de la série hommage du Cirque du Soleil Vive nos divas a eu lieu le 20 juillet 2022 à l'Amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Des dirigeants qui quittent

En l’espace de quelques semaines, des têtes dirigeantes d’importantes organisations culturelles ont quitté leurs fonctions. Les premiers en lice ont été ceux de la Corporation des événements : Steve Dubé et Marie-Michelle Mantha, respectivement directeur général et directrice adjointe. Ceux-ci dirigeaient également Trois-Rivières en Blues et les Délices d’automne. C’est finalement Thomas Grégoire, directeur du FestiVoix qui prendra le relais tout en conservant la direction générale du festival estival.

Le temps est venu pour Steve Dubé et Marie-Michelle Mantha de relever de nouveaux défis professionnels. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Autre événement majeur dans la région, le Festival Western de Saint-Tite a aussi perdu son directeur général, Pascal Lafrenière qui était à sa tête depuis les 13 dernières années a quitté son poste, tout comme Valérie Therrien qui a aussi quitté son poste de directrice générale du Musée Pop.

Ces départs pourraient changer la couleur de ces organisations pour les années à venir.

Des artistes qui rayonnent

Certains ont foulé des tapis rouges, d’autres ont été décorés et certains ont touché les cœurs de milliers de gens.

Denis Villeneuve sur le tapis rouge du gala des Oscars, le 27 mars dernier Photo : Getty Images / Mike Coppola

Le film Dune de Denis Villeneuve a été le plus récompensé de la 94e cérémonie des Oscars en remportant six statuettes. Toutefois, l’Oscar du meilleur film lui a échappé.

Le conteur Fred Pellerin Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Fred Pellerin a été récompensé de l’Ordre du Canada, la plus haute distinction civile au pays. Il fait partie des 85 Canadiens à recevoir cet honneur, pour leur contribution extraordinaire à la nation.

Gaston Bellemare lors de la 38e édition du Festival international de la poésie de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Gaston Bellemare, le fondateur du Festival international de la poésie de Trois-Rivières est aussi honoré, cette fois de l’Ordre des arts et des lettres du Québec pour avoir fait rayonner, de façon remarquable, les arts et les lettres du Québec non seulement ici dans la province, mais ailleurs dans le monde.

Laura Niquay Photo : Musique Nomade

Autre consécration, cette fois pour l’artiste atikamekw Laura Niquay. Son album Moteskano s’est retrouvé en lice pour le prix Polaris. Ses chansons lui ont valu le Prix de l’auteur-compositeur TD de la Fondation SOCAN tout comme le titre de l’artiste autochtone de l’année à l’ADISQ.