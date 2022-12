C’est au chimiste Earl Tupper que l’on doit l’invention des produits Tupperware.

Alors que ce dernier créait des moules dans une usine de plastique, il a eu l’idée de concevoir des contenants munis de couvercles hermétiques destinés à un usage domestique. Une découverte qui permettrait aux familles de mieux conserver leurs aliments et ainsi éviter le gaspillage alimentaire en ces temps de guerre.

Lancée en 1946, la collection de contenants réutilisables de Earl Tupper demandait toutefois quelques explications pour bien en comprendre la manipulation et le fonctionnement. La vente directe, soit une présentation des produits devant de petits groupes à domicile, s’est avérée la meilleure façon de faire connaître cette innovation pour l’organisation de la cuisine.

La documentariste Vali Fugulin discute sur le plateau de son film «Tupperware : recette pour le succès » qui traite du fort réseau d'entrepreneuriat féminin qui a pris naissance dès les débuts de l'entreprise et qui se reflète jusqu'à aujourd'hui.

C’est au début des années 50 que sont nées les présentations Tupperware telles qu’on les connaît aujourd’hui. Une américaine, Bonnie Wise, a été la première à organiser ce qu’elle nommera les Tupperware Patio Parties. Bientôt, un réseau de représentantes Tupperware se forme et les produits deviennent exclusivement disponibles via cette approche de vente directe.

Ces représentantes — majoritairement des femmes — sont l’objet de la discussion qui animent les animatrices Marie-Soleil Michon, Johane Despins et Caroline Proulx à l’émission La fosse aux lionnes du 24 novembre 2006

Le fonctionnement de l’entreprise Tupperware a effectivement permis à plusieurs femmes de tailler une place sur le marché du travail comme vendeuse et entrepreneure. Plus encore, les présentations ou réunions que ces représentantes organisent à domicile ont créé et soutenu des réseaux de femmes, souvent en quête d’émancipation.

Invitée sur le plateau de l’émission, Vali Fugulin a réalisé un documentaire qui traite de cette question, Tupperware : recette pour le succès.

Bien qu’elles ne visent plus simplement les femmes au foyer, les réunions Tupperware continuent de remporter beaucoup de succès, explique-t-elle

La relève est jeune et éduquée , révèle la documentariste . Des femmes qui ont choisi de devenir représentantes pour Tupperware afin d’améliorer leurs conditions de travail et d’atteindre à une meilleure conciliation travail-famille.

Elles trouvent dans l’entreprise Tupperware une valorisation, du mentorat une certaine solidarité féminine et des méthodes de gestion dont plusieurs patrons pourraient s’inspirer, croit Vali Fugulin.

Je n’avais aucune idée de ce qu’était Tupperware en arrivant au Québec, déclare pour sa part l’humoriste Boucar Diouf, aussi présent autour de la table. Je pensais que c’était un sacre!

Tupperware et son modèle d’affaires demeure un phénomène bien vivant, affirme pour sa part l’animatrice Marie-Soleil Michon. Si bien que le nom de l’entreprise est même entré dans notre vocabulaire de tous les jours.

La chroniqueuse Guylaine Guay expérimente une présentation Tupperware et s'entretient avec des représentants passionnés de cette entreprise.

Avec les démonstrations Tupperware, les représentantes ou conseillères de l’entreprise souhaitent exposer et vendre les produits, mais aussi créer une ambiance de fête auprès des groupes qu’elles réunissent à domicile.

À l’émission Les lionnes du 9 janvier 2012, la chroniqueuse Guylaine Guay s’intéresse au déroulement de ces présentations. Elle rencontre un groupe de représentants qui lui font vivre ce que l’on nomme désormais non pas des démonstrations, mais des ateliers culinaires Tupperware.

Devant elle, la conseillère Tupperware Sonia de Benedictis monte une mayonnaise maison à l’aide du batteur mécanique gagne-temps. Puis, sa collègue Jocelyne Belley prépare une salsa avec le mélangeur rapido-chef « sans cordon, pas d’électricité ».

Les gens aiment apprendre à cuisiner avec nos produits. C’est super facile. En plus, ils peuvent goûter à des choses rapidement faites , explique la vendeuse.

Pour Jocelyne Belley, l’appartenance pour Tupperware remonte à son enfance, alors que sa mère était elle-même représentante pour l’entreprise. Mon trousseau déjà prêt pour partir à 15 ans et tous les plats que j’avais à cet âge-là, je les ai encore , ajoute-t-elle, rappelant du même coup la garantie à vie caractéristique des produits Tupperware.

Le modèle d’affaires vient aussi avec des récompenses, pour ces représentants tout comme pour les hôtes ou hôtesses qui les accueillent à leur domicile.

Durant la pandémie, les représentants Tupperware ont dû se tourner vers la visioconférence plutôt que de se rendre à domicile. L’entreprise survivra-t-elle aux changements d’habitude des consommateurs qui s’en sont suivis?

Depuis les années 50, Tupperware n’a du moins pas cessé de lancer de nouveaux contenants et produits qui entraînent de nouvelles recettes et de nouveaux défis de vente pour ce réseau qui attire désormais en son sein de plus en plus d’hommes.