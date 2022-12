L’Hôpital pour enfants de Winnipeg se prépare à une vague d’hospitalisations

Malgré une baisse de la moyenne du nombre de visites par jour à l'Hôpital pour enfants de Winnipeg, la situation demeure critique, selon le chef des opérations du Centre des sciences de la santé, Shaun Young. Des opérations chirurgicales non urgentes doivent notamment être reportées.

La moyenne du nombre de jeunes patients qui visitent l'Hôpital est désormais de 142 patients pour le début du mois de décembre, comparativement à 146 la semaine précédente. En novembre, cette moyenne était de 170.

Même si le nombre de visites est en baisse, les enfants qui arrivent ici sont plus malades et requièrent plus de soins , a souligné le Dr Young en conférence de presse, mercredi.

Le Dr Young fait savoir que sur une période de 48 heures, entre dimanche et lundi, 10 enfants ont été admis aux soins intensifs. Cela porte le nombre de jeunes patients à 21 dans cette unité, alors que la capacité de base avant la pandémie était de neuf lits.

Mardi, 128 enfants se sont rendus aux urgences de l'hôpital pédiatrique, dont 18 ont été hospitalisés, ce qui représente un niveau plus haut que la normale , souligne la directrice médicale du service des urgences de l'Hôpital pour enfants de Winnipeg, la Dre Elisabete Doyle.

Afin de se préparer à une vague d'hospitalisations, des opérations chirurgicales non urgentes sont reportées dès jeudi à l'Hôpital pour enfants de Winnipeg, indique le Dr Young. Il assure toutefois que les opérations chirurgicales dans le reste du Centre des sciences de la santé, pour les adultes, ne sont pas touchées pour l'instant.

Il ajoute que du personnel avec de l'expérience comme infirmière pédiatrique est appelé en renfort, notamment par une réaffectation de tâche.

Les cas de grippe de type A et de bronchiolite sont en augmentation dans toutes les tranches de la population , affirme-t-il. Les cas de grippe de type B ne sont pas encore recensés, mais tendent à rendre les enfants plus malades , précise le médecin.

Selon le rapport hebdomadaire sur l'influenza ÉpiGrippe, à l'échelle nationale, l'activité grippale continue de demeurer au-delà des niveaux typiques attendus pour cette période de l'année alors que nous entamons la sixième semaine de l'épidémie nationale de grippe.