InfoLogis Mauricie 25 ans plus tard : la même lutte, les mêmes besoins

Ce qui était le Comité logement Trois-Rivières, un organisme de défense de personnes en matière de logement présent dans le paysage mauricien depuis 25 ans, est devenu il y a deux ans l’organisme InfoLogis Mauricie. Deux décennies plus tard, les besoins en logement abordable et social sont toujours aussi pressants, affirme sa coordonnatrice.

Malheureusement, je dois le souligner, ça fait 20 ans qu’on demande 50 000 logements sociaux. Ici à Trois-Rivières, c’est criant , a rappelé tout de go Claude Jalette, coordonnatrice de l’organisme, à l’émission En direct.

Selon elle, le manque de mesures structurantes , la difficulté à accéder au logement en contexte de faible taux d’inoccupation et les évictions plus fréquentes représentent un réel défi.

Elle rapporte quatre cas d’éviction que son organisme a dû traiter la semaine dernière. Le portrait des personnes plongées dans ces situations a aussi changé, dit-elle.

Maintenant, ce n’est pas juste le plus vulnérable, c’est n’importe quelle personne qui aurait de la difficulté à payer son mois qui pourrait se retrouver à la rue , explique-t-elle.

Les régions rurales sont durement touchées, constate celle qui vient en aide à des personnes qui reçoivent des avis d’éviction pour cause de rénovations. Louiseville, Yamachiche, et La Tuque sont des endroits où ces situations sont vues plus régulièrement, mentionne-t-elle.