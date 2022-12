Le CIUSSS déménage sa clinique de vaccination contre la COVID-19 de Chicoutimi

À compter du 4 janvier, il ne sera plus possible de recevoir les vaccins contre l’influenza et la COVID-19 à la Place du Royaume. Les citoyens qui désirent recevoir leur dose pourront se rendre à la Zone portuaire à partir du 12 janvier. Pour les gens qui souhaitent se faire vacciner durant cette période, le CIUSSS invite la population à se rendre aux sites de Jonquière et de La Baie.

Par voie de communiqué de presse, on indique que le déménagement est nécessaire puisque le bail avec la Place du Royaume arrive à terme.