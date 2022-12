Le nouveau chef de la GRC en Nouvelle-Écosse parle de rebâtir la confiance avec le public

Même s'il est possible qu'une enquête publique recommande au gouvernement d'examiner d'autres modèles pour la sécurité publique dans la province, le commissaire adjoint Dennis Daley a dit mercredi qu’il est convaincu que les Néo-Écossais veulent toujours que la GRC demeure leur police provinciale .

La Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) agit comme police provinciale dans plusieurs provinces, dont la Nouvelle-Écosse.

M. Daley a déclaré que ce sera son travail dans les années à venir de rebâtir les ponts avec la population, les administrations municipales et les autres corps policiers en Nouvelle-Écosse.

L'enquête publique sur la tuerie d'avril 2020 a mis en lumière de nombreux problèmes liés à l'intervention de la GRC .

Vingt-deux personnes ont été tuées les 18 et 19 avril 2020 par un homme qui conduisait une réplique d'autopatrouille. L'auteur de la tuerie a finalement été abattu par des policiers de la GRC dans une station-service, après 13 heures de cavale meurtrière.

Le commissaire adjoint Dennis Daley compte 34 ans de service à la GRC , dont 29 dans les provinces maritimes.

Il s'est joint à la GRC en 1988 et sa première affectation a été à New Minas, en Nouvelle-Écosse, où il a travaillé pendant six ans.

Depuis 2019, il était commissaire adjoint aux services de police contractuels et autochtones, à Ottawa.