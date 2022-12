Halifax obtient un premier aperçu des réglementations proposées pour Airbnb

Les conseillers d'Halifax semblent satisfaits des changements proposés aux règlements municipaux encadrant les locations à court terme comme Airbnb, mais certains demandent plus de détails avant de se prononcer.

Mardi, le personnel a présenté au conseil régional d'Halifax un rapport sur les changements suggérés et les raisons motivant ces modifications.

La crise du logement est aiguë, il suffit de voir les tentes dans les parcs , a rappelé le conseiller Waye Mason.

C'est un moyen de s'assurer que [les logements] résidentiels restent disponibles à la location pour les personnes qui vivent ici.

En septembre 2020, le conseil a demandé au personnel municipal d'envisager d'apporter des modifications précises aux règlements.

Les nouvelles règles s'appliqueraient à l'ensemble de la municipalité et n'autoriseraient les locations à court terme dans les zones résidentielles que s'il s'agit de la résidence principale des hôtes.

Dans les zones commerciales et mixtes où il y a déjà des hôtels, les locations pourraient se poursuivre sans cette règle.

Le conseiller municipal d'Halifax Waye Mason (archives) Photo : CBC

Le rapport a utilisé les données du site d'analyse AirDNA qui ont montré que le marché de la location à court terme d'Halifax reste dominé par les listes d'unités d'habitation entières , qui représentaient 81 % des offres en août.

Sur l'ensemble des logements, 509 étaient classés comme des maisons, alors que 677 étaient classés comme des appartements.

Le conseiller Waye Mason a dit qu’il espérait que ces changements réduiraient les cas où les propriétaires qui vivent ailleurs achètent des appartements pour expulser les locataires et transformer le bâtiment en locations à court terme uniquement.

Le conseiller Shawn Cleary a quant à lui demandé plus de données sur la situation avant d'envoyer les modifications à une audience publique.

Le conseiller municipal Shawn Cleary Photo : Radio-Canada / CBC

Il a demandé que l'affaire soit reportée après le 1er avril 2023 et que le personnel municipal revienne avec plus d'informations sur le nombre de locations à court terme qui deviendraient illégales ou non conformes en vertu des changements.

Je ne peux pas aller de l'avant avec des changements dont nous ne connaissons pas l'impact , dit-il.

Le conseiller Cleary a aussi entendu des plaintes provenant de l'industrie du tourisme, qui ne s’est pas sentie correctement consultée pour cette refonte.

Les conseillers Waye Mason et Sam Austin font partie de ceux qui ont fait pression pour aller de l'avant et enclencher le processus d'application des modifications.

La question du logement est particulièrement urgente , a déclaré Sam Austin.

Le conseiller de Dartmouth, Sam Austin Photo : Radio-Canada / Preston Mulligan

D'autres conseillers se sont demandé s'il était réaliste, voire possible, que le personnel recueille des estimations réelles du nombre d'inscriptions qui seraient reconverties sur le marché.

La conseillère Pamela Lovelace a déclaré qu'elle ne voulait pas faire perdre de temps au personnel qui devra parcourir des milliers de listes en ligne à la recherche de réponses.

Le maire Mike Savage s'est quand même rangé du côté du conseiller Shawn Cleary. Il a ajouté qu'ils avaient encore du temps, car le registre provincial obligatoire pour les locations à court terme n'entrera pas en vigueur avant avril 2023.

Un peu plus d'efforts à ce sujet, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je ne pense pas que cela ralentira le processus , a dit le maire.

Le conseil a tout de même approuvé les demandes de rapports du personnel sur l'autorisation de locations à court terme et d'unités secondaires sur le même terrain que la maison principale des résidents.

La motion pour reporter les discussions sur les modifications proposées a été adoptée. L’affaire reviendra donc devant le conseil régional au printemps.

D'après les informations de CBC