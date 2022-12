Manganèse dans l’eau potable : des risques pour la santé des enfants

La province se veut rassurante et rappelle l'importance de faire tester l'eau des puits privés, une analyse qui est gratuite.

Des milliers de tests réalisés au cours des dernières années permettent de dresser un portrait de la qualité de l'eau potable à l'île, disponible en ligne.

C'est environ 12 000 échantillons recueillis au cours des cinq dernières années. C'est donc statistiquement assez robuste , estime George Somers, directeur des services de l'eau potable au sein du ministère provincial de l'Environnement.

Des impacts neurologiques

Calcium, magnésium, sodium, potassium, l'eau contient différents éléments chimiques en quantités variables. Arsenic, uranium et manganèse font l'objet de normes, édictées par Santé Canada.

Le manganèse notamment fait l'objet d'une attention particulière. Cet élément existe naturellement dans le sol et on en retrouve dans l'eau souterraine quand des conditions spécifiques sont rencontrées, dans les terrains marécageux par exemple.

Sa présence colore l'eau et peut provoquer des taches sur les vêtements et les électroménagers. Une norme esthétique fixe une concentration maximale de manganèse dans l'eau potable, à 0,02 mg/l.

Le manganèse colore l'eau et peut abimer les appareils ménagers. Photo : Facebook/Carole Cousineau

Mais cet élément peut aussi avoir un impact sur la santé des jeunes.

Le manganèse peut causer des problèmes au niveau neurologique. On va avoir des enjeux au niveau de la santé cognitive et du développement neurologique des enfants , explique Céline Surette, professeure de chimie et de biochimie à l'Université de Moncton.

Ce problème a été découvert il y a une vingtaine d'années, selon la scientifique : C'est quelque chose qu'on sait depuis un petit bout.

Une norme conçue pour les enfants

Même si les mécanismes qui provoquent les troubles sont encore à l'étude, les données sont suffisantes pour montrer clairement un lien, selon Céline Surette, au point que Santé Canada a décidé il y a quelques années de fixer une norme sanitaire, à 0,12 mg/l.

Céline Surette est spécialiste en chimie environnementale. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

C'est une norme qui a été développée en fonction des études qui ont été faites sur les populations d'enfants , précise Céline Surette.

« Si on protège les enfants, on protège tout le monde. » — Une citation de Céline Surette, professeure de chimie et de biochimie à l'Université de Moncton

Une norme suffisamment sécuritaire, ajoute le ministère de la Santé par courriel, prenant une hypothèse de départ défavorable : On part de l’hypothèse que les personnes les plus vulnérables seraient constamment exposées à des concentrations élevées de manganèse pendant de longues périodes.

Surtout dans l'ouest de l'Île

Selon les données publiées par la province, 2,45 % des 12 000 puits privés dont les résultats ont été compilés ont des concentrations en manganèse au-dessus de la limite sanitaire.

La région de Prince Ouest est particulièrement concernée. Dans le bassin versant de la rivière Jacques par exemple, près de Baie-Egmont en région Évangéline, 7,5 % des puits ont une eau dont la concentration en manganèse dépasse 0,12 mg/l.

Les autorités provinciales se veulent rassurantes.

Une proportion assez importante d'échantillons ne montre pas du tout de manganèse , affirme George Somers au ministère de l'Environnement.

Boire de l'eau potable qui contient du manganèse à des niveaux légèrement supérieurs à la limite, si vous la buvez pendant une courte période, il est peu probable qu'elle ait des répercussions sur la santé , ajoute Ryan Neale, responsable de la santé environnementale au bureau de la médecin hygiéniste en chef.

Ryan Neale est gestionnaire de la santé environnementale à l’Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC

Il n’y a eu aucune déclaration de maladie en raison de concentrations élevées de manganèse dans l’eau potable de l’Île-du-Prince-Édouard , complète le ministère de la Santé par courriel.

Les autorités recommandent de faire tester la composition chimique de l'eau lorsqu'un puits est foré pour la première fois, puis tous les deux ans. Une démarche qui est gratuite  (Nouvelle fenêtre) .

La concentration ne devrait pas vraiment changer avec le temps de toute façon, car c'est un phénomène naturel , affirme George Somers.

L'importance de poursuivre la recherche

Céline Surette appuie la recommandation de faire tester l'eau. Selon elle, il ne faudrait pas se fier à la couleur pour conclure à la présence, ou non, de manganèse, car il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent causer une coloration de l'eau.

En cas de concentration trop élevée, il existe des systèmes de traitement, selon la province. On peut mettre les systèmes d'échangeurs d'ions, puis le tour est joué , complète Céline Surette.

À l'Université de Moncton, la scientifique poursuit ses recherches sur le sujet. Elle a mené récemment un projet visant à déterminer le meilleur biomarqueur de l'exposition au manganèse chez les enfants. Les cheveux sont sortis comme étant l'indicateur qui fonctionne le mieux , rapporte-t-elle.

« C'est très important de s'intéresser à cette question-là de santé de la population. » — Une citation de Céline Surette, professeure de chimie et de biochimie à l'Université de Moncton

Selon elle, une baisse des capacités cognitives d'un seul individu n'est pas très grave . Mais au niveau d'une population entière, cela peut ajouter un fardeau sur la communauté, d'où l'importance de mesurer et comprendre l'exposition de la population à n'importe quel contaminant qui a des impacts sur le système neurologique .

Avec des informations de Maggie Brown, de CBC.