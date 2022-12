Mary Ellen Turpel-Lafond a reçu des doctorats honorifiques de 11 universités canadiennes.

En 2016, par exemple, l’Université Simon Fraser lui a décerné un doctorat honorifique en indiquant qu'elle était une universitaire d'origine autochtone et première personne ayant le statut d'Indien inscrit à être nommée à la magistrature en Saskatchewan .

Michelle Good pourrait rendre son diplôme honorifique

Selon l'avocate crie à la retraite Michelle Good, elle-même titulaire d'un doctorat honorifique de la même université, Mme Turpel-Lafond a agi de manière déshonorante.

Michelle Good affirme avoir écrit à l'Université Simon Fraser pour demander officiellement la révocation du diplôme honorifique de Mme Turpel-Lafond.

L'avocate crie à la retraite Michelle Good remettra son doctorat honorifique à l'Université Simon Fraser si cette dernière ne retire pas celui qui a été accordé à Mme Turpel-Lafond. Photo : ECU Photography

J'ai décidé en mon âme et conscience que, si la décision est de lui permettre de conserver son doctorat, je rendrai le mien. S’ils lui permettent de continuer à porter cet honneur, alors ce n'est pas un honneur et je n'en veux pas , a déclaré celle qui est aussi l’auteure du best-seller Five Little Indians.

En réponse au message de Michelle Good, l'Université a reconnu ne pas avoir de règle sur la manière de révoquer un diplôme honorifique, mais qu'elle allait élaborer une politique et l'appliquer à ce cas.

Mary Ellen Turpel-Lafond a reçu des doctorats honorifiques de 11 universités canadiennes qui voulaient reconnaître ses réalisations, entre autres, en tant qu'Autochtone. Ses origines cries ont, depuis, été remises en question. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Marion Butler pourrait aussi rendre son diplôme

Marion Buller est une ancienne juge de la Colombie-Britannique qui a récemment été nommée chancelière de l'Université de Victoria. Mme Turpel-Lafond et elle ont toutes deux reçu des doctorats honorifiques de l'Université Thompson-Rivers, en Colombie-Britannique.

Si l'Université Thompson-Rivers n'annule pas le diplôme de Mme Turpel-Lafond, je devrai envisager de rendre le mien , a écrit Mme Buller, qui a été commissaire en chef de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Une démarche offensante

De son côté, l’avocat de Vancouver Michael McDonald, qui est aussi membre du conseil d'administration de l'Université Simon Fraser, se dit indigné par l’attitude de Mme Turpel-Lafond dans un message sur le réseau social LinkedIn.

Étant un homme autochtone et un professionnel, je suis également très troublé et, en fait, offensé par le degré et la manière dont Mme Turpel-Lafond s'est présentée de façon inexacte comme ayant une ascendance autochtone dans le passé , écrit M. McDonald.

S'approprier non seulement l'identité, mais aussi la douleur et la souffrance des peuples autochtones, peut-être pour obtenir des gains personnels et des distinctions [...] je trouve cela offensant , ajoute-t-il. Il estime que le fait que des universités confèrent des honneurs qui sont le résultat de telles fausses déclarations ne fait qu'ajouter à l'offense.

La malhonnêteté universitaire existe

Sarah Eaton, l'une des rares au Canada à étudier l'intégrité universitaire, estime que les récentes révélations concernant Mme Turpel-Lafond constituent un moment décisif pour l'enseignement supérieur canadien.

Selon Sarah Eaton, pendant trop longtemps, les universitaires canadiens ont rejeté l'idée que la malhonnêteté universitaire pouvait être un problème au Canada.

Il existe des niveaux de confiance aveuglants qui empêchent toute interrogation approfondie des faits du curriculum vitae, dit-elle. C'est particulièrement le cas avec les universitaires célèbres.

Elle estime que les universités doivent être mieux armées pour détecter les supercheries.

Les universités réfléchissent

En novembre, un Collectif de femmes autochtones avait demandé aux universités de révoquer les grades honorifiques décernés à Mary Ellen Turpel-Lafond.

Les 11 universités visées se sont engagées publiquement à examiner la question. Contactées par CBC/Radio-Canada cette semaine, elles ont toutes dit que ce travail d'examen se poursuivait.

L'Université de Regina est allée plus loin en précisant en être aux dernières étapes de l'évaluation du doctorat honorifique de Mme Turpel-Lafond. Une décision est attendue d'ici la fin de février, a indiqué un pote-parole par courriel.

Avec les informations de Geoff Leo