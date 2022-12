La musique, une histoire de famille chez les Gendron

À 96 ans, le dos un peu voûté, Robert Gendron se déplace lentement, avec précaution. Sa voix est posée, calme et douce. Son esprit est toujours vif et ses yeux bleus s’illuminent dès qu’il est question de musique. Il joue du violon tous les jours. C’est une seconde nature pour lui.

La musique, ça nous tient en santé , affirme-t-il.

Son instrument calé sur l’épaule, il enchaîne les airs traditionnels en battant la mesure, les pieds dans ses pantoufles. Son plaisir de jouer est contagieux, et ce, depuis qu’il est gamin.

Robert Gendron a commencé à jouer du violon à 9 ans. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Robert Gendron a appris les rudiments du violon alors qu’il n’avait que 9 ans. Il avait emprunté en cachette le violon de son père. Il s’attendait à une réprimande quand ce dernier s’est aperçu que l’instrument était désaccordé. C’est tout le contraire qui s’est produit.

Il m’a demandé si je voulais apprendre. Ah! J’étais content! J’ai dit : "Certain que je veux apprendre!". Fait qu’il m’a dit qu’il allait me montrer.

Son père a fait des repères visuels en papier sur le manche pour lui montrer où mettre ses doigts et sans plus d’indications au début, Robert Gendron s’est mis à jouer à l’oreille, tout simplement.

Je suis allé dans ma chambre et j’ai pratiqué , se rappelle-t-il.

Depuis ce jour, il n’a jamais cessé. C'est beaucoup plus tard qu'il a appris le solfège.

Robert Gendron et sa fille Nicole jouent ensemble régulièrement. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Une passion qui se transmet

Robert Gendron a développé son talent et il a inspiré sa petite soeur, Yolande. De 10 ans sa cadette, elle était très impressionnée quand son frère faisait résonner son violon alors qu'ils étaient tout jeunes.

Ça m'intéressait parce que je le regardais puis j'aimais tellement ça quand il venait. Il travaillait à l'extérieur puis quand il arrivait avec son enregistreuse puis son violon, moi j'étais heureuse. C'était un cadeau pour moi là t'sais , mentionne-t-elle.

Comme lui, elle a voulu apprendre et il lui a donné des leçons. Aujourd’hui, ils font tous deux partie de l’ensemble Joie de vivre et s’amusent comme s’ils étaient encore des enfants.

Yolande Gendron a appris les bases du violon avec son grand frère Robert. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

C’est un héritage que notre père nous a laissé. On continue encore. Moi, j’entends des fois des personnes dire qu’elles sont trop vieilles pour jouer, que ça ne vaut plus la peine. Mais il n’y a pas d’âge pour ça! On se fait plaisir puis on fait plaisir aux autres , soutient Yolande Gendron.

Le fille de Robert, Nicole, est elle aussi dans l’ensemble. Pianiste, elle dirige les répétitions. Son père lui a appris la musique quand elle était toute petite.

Ils se voient plusieurs fois par semaine et sortent les instruments à chacune de leurs rencontres.

On n’a même pas besoin de parler. En jouant, avec la musique, on se comprend , soutient Nicole.

La musique est une histoire de famille chez les Gendron. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Joie de vivre contagieuse

L’ensemble Joie de vivre est composé de près de 10 musiciens. Depuis des années, ils se réunissent régulièrement, uniquement pour le plaisir de jouer ensemble.

Ils ont récemment calculé leur moyenne d’âge; elle frôle les 75 ans et ça les fait tous sourire.

L'ensemble Joie de vivre est composé de plusieurs musiciens. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Leurs rencontres sont des moments de partage et de bien-être autour de cette passion commune qu’est la musique. Impressionnée par le doyen du groupe, une des musiciennes veut même réaliser un documentaire sur son histoire. Josée Dallaire a lancé une campagne de sociofinancement  (Nouvelle fenêtre) pour concrétiser son projet d'ici le printemps.

Robert Gendron, lui, se sent bien entouré et il profite de chaque seconde. Il s’estime très chanceux d’être toujours là, en pleine forme, malgré ses 96 ans.