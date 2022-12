La station de ski Gallix reçoit une aide financière de 250 000 $

Pour ArcelorMittal, la station Gallix est une infrastructure stratégique pour la région. Le président et chef de la direction, Mapi Mobwano, a indiqué par communiqué de presse être très heureux de participer à la relance au bénéfice de la population.

Le président et chef de la direction d'ArcelorMittal, Mapi Mobwano Photo : Julien Choquette

Cette station de ski constitue un lieu privilégié pour notre communauté et le développement de nos athlètes d’ici. Il nous apparaissait essentiel de nous impliquer pour permettre sa réouverture dès que possible , a conclu M. Mobwano.

Une campagne de financement fructueuse

Ce don s’inscrit dans le cadre de la Campagne À go, on remonte! de la station Gallix.

En septembre 2021, les installations de la seule remontée mécanique de la montagne s’étaient affaissées en raison des pluies diluviennes. Puisque les assurances ne couvraient pas l'entièreté des travaux de réparation, la station de ski Gallix a lancé une campagne de financement afin d'accélérer sa réouverture.

Pour le président du conseil d’administration de la station, Marc Duchesne, il s’agit d’un don qui tombe à point. La participation des entreprises privées de la région s'élève désormais à 410 000 $. Pour sa part, la contribution de la MRC de Sept-Rivières se chiffre à 500 000 $.

Marc Duchesne avance que la campagne de financement pour la relance de la station de ski est sur le point d'atteindre son objectif de 1,2 million de dollars.

Le président du conseil d'administration de la station de Gallix, Marc Duchesne, entouré d'autres responsables de la station lors d'une présentation sur l'avenir de la saison en 2021 (archive). Photo : Radio-Canada

Le 1,2 million, c'était possible, mais on ne l'avait pas. À la station de ski, on ne fait pas des millions, on ne roule pas sur l'or et on n'est pas comme un privé. Ces dons, c'est pour l'avenir de la station. Le soleil commence à sortir , soutient Marc Duchesne.

Il ajoute que la majorité des réparations ont été complétées à la station Gallix. Cependant, la saison pourrait débuter plus tard que prévu.

En effet, l'ouverture du 17 décembre pourrait être compromise en raison des conditions météorologiques défavorables. La station Gallix annoncera jeudi si l'ouverture de la saison est reportée.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe