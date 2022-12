Mont-Sainte-Anne : François Legault écorche l’exploitant

Le premier ministre du Québec ne mâche pas ses mots envers l'entreprise qui exploite le Mont-Sainte-Anne, Resorts for Canadian Rockies (RCR). Pour l'instant, il ne semble pas enclin à accorder une subvention à l'entreprise pour moderniser ses installations.

On n’est pas là du tout , a lancé mercredi François au sujet d'une potentielle subvention de 50 M$ accordé à l'exploitant, avant d'y aller de mots acérés envers l'entreprise albertaine après qu'une télécabine se soit retrouvée au sol, samedi.

« Je trouve ça effrayant ce qui est arrivé. Il y a un rattrapage monstrueux à faire sur les équipements au Mont-Sainte-Anne. L'opérateur n'a pas montré dans les dernières années qu'il pouvait gérer correctement le Mont-Sainte-Anne. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

L’entreprise RCR a soumis une offre à Québec au printemps dernier. Elle promettait d’investir 100 M$ dans les infrastructures du centre de ski, à condition que le gouvernement y contribue à hauteur de 50 %. Celle-ci est actuellement analysée par le gouvernement et son ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional. Pierre Fitzgibbon.

La télécabine qui est tombée samedi. Photo : Source : Simon-M. Morissette

Si je regarde depuis 15 ans, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi dans les centres de ski. La question qu'on doit se poser, collectivement : Est-ce que c'est correct de prendre l'argent des citoyens pour faire des centres de ski? , se demande le ministre Fitzgibbon. Je n'ai pas dit oui à RCR , je n'ai pas dit oui à personne , a précisé le ministre.

Le ministre Pierre Fitzgibbon en conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'offre de RCR fait aussi preuve d'une vive opposition de la coalition Avenir Mont-Sainte-Anne. L’organisme à but non lucratif qui demande un changement de gestionnaire pour la montagne depuis quelques années estime que le gouvernement doit fermer la porte rapidement à cette offre.

L'organisme juge crédible l’offre d’achat déposée par Groupe Le Massif cet automne.

Une réouverture bientôt, mais sans télécabine?

Malgré les déclarations de François Legault, la direction du Mont-Sainte-Anne salue la volonté du gouvernement de participer au plan annoncé plus tôt cette année .

Ce plan de mise en valeur du territoire se structure selon les trois volets principaux, soit le remplacement et la mise à jour des infrastructures, la bonification de l’offre touristique ainsi que le développement résidentiel et commercial à la base de montagne , indique la direction, mercredi, dans un communiqué.

L’entreprise Resorts of the Canadian Rockies (RCR) détient la station Mont-Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Elle ajoute n'avoir toujours aucune date pour la réouverture de la télécabine.

Trois enquêtes

RCR confirme les visites de la Régie du bâtiment et de la CNESST , qui ont procédé à la vérification sur l'ensemble des installations. [...] Nous continuons d'offrir à leurs représentants notre entière collaboration , peut-on lire.

En plus de ces deux enquêtes, une troisième sera lancée à l'initiative du Mont-Sainte-Anne. La direction choisit actuellement la firme qui va réaliser les travaux. Elle n'a toutefois pas d'échéancier pour l'enquête qui va commencer sous peu.

Une nouvelle enquête externe auprès d'experts a été commandée pour connaître les causes de l'événement. Rappelons que la Télécabine a obtenu toutes les certifications de sécurité et attestation de conformité pour la réouverture au public, suite aux incidents de 2020. Le remplacement complet du système d'exploitation de la Télécabine, effectué en 2021 au coût de 1,5 million $, a également engendré une recertification complète de la remontée en décembre dernier , assure RCR .

La direction dit toutefois travailler à une réouverture de la station avec un retour à la base par les pistes du Versant Sud .