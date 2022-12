2022, une année de premières

OXFORD EN MODE GOBELIN

« Mode Gobelin », mot de l’année selon le dictionnaire Oxford Photo : iStock / pressureUA

Le dictionnaire Oxford a sollicité pour la première fois les internautes afin de déterminer le mot de l’année. Leur choix s’est arrêté sur deux mots, Goblin mode (mode Gobelin, en français), une expression popularisée pendant la pandémie, mais qui est relativement inconnue hors ligne. Comment passe-t-on en mode Gobelin? Facile, il suffit de sortir de la maison en pyjama pour aller au dépanneur, ou encore passer la journée au lit devant un film en sourdine, en surfant sur son iPhone, comme l'explique The Guardian. Goblin mode a battu l'autre mot de l'année, metaverse , arrivé second.

EN IRAN, LES FEMMES AU CENTRE DES PROTESTATIONS

La mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans, entre les mains de la police des mœurs iranienne, a plongé le pays dans une série de violentes manifestations. Photo : Getty Images / AFP / SAFIN HAMED

L’Iran est secoué depuis septembre par un vaste mouvement de contestation à la suite de la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs. La jeune femme de 22 ans était accusée de ne pas respecter le code vestimentaire de la République islamique concernant le port du voile en public. Si les femmes iraniennes ont toujours participé à des soulèvements en Iran, en 2022, toutefois, elles sont au cœur des protestations et des revendications. Ces femmes défient le régime au péril de leur vie. L’ONG Iran Human Rights estimait début décembre qu’au moins 448 personnes avaient jusqu'alors perdu la vie.

PREMIER SUICIDE ASSISTÉ EN ITALIE

Pour la première fois dans un pays profondément influencé par l’Église catholique, la justice italienne a autorisé un suicide assisté par le corps médical. L’homme de 44 ans était tétraplégique depuis 11 ans, un état irréversible. Il est mort en juin. C’était la fin d’un long combat pour Federico Carboni, qui s’est longtemps battu pour mourir dans la dignité. Le suicide assisté, qui se distingue de l’euthanasie parce que le patient se donne la mort lui-même, est interdit en Italie, mais la Cour constitutionnelle a introduit une exception en 2019.

UN TROU NOIR DANS NOTRE GALAXIE

Sagitaire A*, le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie. Photo : EHT Collaboration

Le 12 mai 2022 était dévoilée la toute première image d'un trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Sagittaire A*, qui se trouve à 27 000 années-lumière de la Terre, a un diamètre équivalent à 30 fois celui du Soleil. L’image a été obtenue à partir de l'Event Horizon Telescope (EHT), un réseau de huit radiotélescopes répartis sur quatre continents. Un véritable défi technique.

DES FEMMES ARBITRES À LA COUPE DU MONDE

Stéphanie Frappart est devenue en avril dernier la première femme arbitre à diriger une rencontre de Ligue 1 française. Photo : Getty Images / AFP/Damien Meyer

Six femmes (trois arbitres et trois assistantes) se sont pour la première fois retrouvées parmi les 105 arbitres de la Coupe du monde masculine de football au Qatar. La Française Stéphanie Frappart, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita ont été désignées parmi les 36 arbitres de champ. La présence de femmes à la direction de matchs reste exceptionnelle, même au niveau amateur. Au début de l'année, la FIFA avait déclaré que la désignation des officiels féminins de la Coupe du monde était le résultat d’un long processus .

LA JUSTICE CLIMATIQUE SE TAILLE UNE PLACE

Une tour rejette une grande quantité de fumée dans l'atmosphère. Photo : iStock

Pour la première fois, les négociateurs de la conférence onusienne sur le climat en Égypte se sont mis d’accord sur la création d’un fonds qui aiderait les pays pauvres à faire face aux catastrophes climatiques aggravées en grande partie par les pays riches et industrialisés. Son fonctionnement exact sera déterminé d’ici la prochaine COP, mais il s’agit, selon les experts, d’une avancée historique du concept de pertes et dommages . Ce mécanisme de compensation est demandé par les pays en voie de développement depuis des décennies aux nations les plus puissantes et polluantes, qui s’y sont longtemps montrées réfractaires.

DES AUTOCHTONES À QUÉBEC ET À LA COUR SUPRÊME

Michelle O’Bonsawin est la première juge autochtone à être nommée à la Cour suprême du Canada. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

En 2022, deux femmes autochtones auront brisé un important plafond de verre. L’Innue Kateri Champagne Jourdain est devenue le 3 octobre la première femme autochtone à être élue à l’Assemblée nationale (Alexis Wawanoloath fut le premier homme) et la première Autochtone à accéder au Conseil des ministres à Québec, en héritant du ministère de l’Emploi. L’Abénakise Michelle O'Bonsawin est devenue quant à elle, en septembre, la première Autochtone à occuper l’un des neuf sièges de la Cour suprême du Canada. La juriste de la Première Nation d’Odanak est parfaitement bilingue, ayant grandi à Hanmer, une communauté francophone à l'est de Sudbury, en Ontario.

LE GÉNOME HUMAIN EST COMPLET

Quand le génome livre ses secrets. Photo : iStock

En mars, des scientifiques publient la première séquence complète d’un génome humain, près de 20 ans après l’annonce de l’achèvement de la première ébauche du génome humain. À l’époque, le Projet Génome humain avait permis de cartographier environ 92 % du génome. Le séquençage annoncé équivaut aux 8 % qui restaient à cartographier. Il est essentiel de disposer d’une séquence complète, sans lacunes, de notre ADN pour étudier certaines maladies.

LA BANQUE DU CANADA EN DÉFICIT

Le siège social de la Banque du Canada. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Pour la première fois en 87 ans d’existence, la Banque du Canada perd de l’argent. Le 29 novembre, elle a annoncé une perte de 522 millions de dollars au troisième trimestre 2022. La raison? L’assouplissement quantitatif de la Banque – soit le recours à l’achat massif d’obligations du gouvernement – pour réduire les impacts de la pandémie sur l’économie canadienne. Les experts ne s'attendent pas à ce que ces pertes affectent l’économie ou la politique monétaire canadienne. Les banques centrales ne sont pas motivées par le profit et elles ne peuvent pas manquer d'argent comme les entreprises normales.

LA FOLIE MÉTAVERS

Un festival de musique de Québec a innové en proposant une édition dans un univers virtuel. Photo : Radio-Canada

Cette année aura été celle du métavers, un monde numérique qui existe au-delà du réel dans lequel nous vivons. Dans cet univers virtuel, vous pouvez créer un personnage numérique (avatar), passer du temps avec vos amis et avoir accès à d'innombrables services. Le terme n’est pas nouveau, mais pour la première fois, des géants du web s’y intéressent sérieusement, espérant construire ce qui pourrait être la prochaine génération d’Internet. Facebook fait figure de précurseur avec Méta, puis, début 2022, Microsoft annonçait le rachat d'Activision-Blizzard.