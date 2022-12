Éoliennes : 1,7 million d’hectares de terres de la Couronne mis aux enchères à T.-N.-L.

Jusqu’à maintenant, 31 entreprises ont signalé au gouvernement qu’elles veulent construire des parcs éoliens sur l’île de Terre-Neuve, où un moratoire sur les éoliennes a été levé en avril dernier.

La majorité vise à utiliser l’énergie éolienne pour alimenter des usines productrices d’hydrogène et d’ammoniac destinés à l’exportation.

En octobre, les entreprises ont proposé 73 projets et demandé l’utilisation de 3,8 millions d’hectares de terres de la Couronne. Le gouvernement a depuis exclu du processus environ 55 % des terres demandées parce qu’elles englobent des parcs, des écosystèmes vulnérables, des terres agricoles, des cours d’eau sensibles, des mines ou des sites miniers possibles.

En vert, les terres de la Couronne mises aux enchères par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, mercredi. Photo : Gracieuseté - Gouvernement de T.-N.-L.

L’appel d’offres, qui s’étalera sur 12 semaines, est lancé même si le gouvernement n'a pas encore détaillé publiquement les règles encadrant la location des terres de la Couronne.

Une ébauche de ce cadre financier a été envoyée aux entreprises, mais le tout ne sera finalisé qu’au début de janvier. Les entreprises ne savent ni les frais exacts qu’ils devront payer ni les règles à respecter.

Il n’y a personne qui va faire une offre sans ces informations , reconnaît Andrew Parsons, ministre de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie. S'ils veulent utiliser nos ressources, il y aura un coût à payer. On se penche là-dessus en ce moment. Il faut voir les redevances à payer, le coût lié à l’utilisation des terres, des eaux, mais aussi quels sont nos objectifs.

On veut des projets viables

Le ministre Parsons dit vouloir adopter une approche différente de celle de l’industrie du pétrole extracôtier, où les parcelles de terre sont accordées aux plus offrants et où les entreprises peuvent éviter de lancer les travaux pendant des années.

On veut des projets viables qui vont aller de l'avant. On veut éviter que des gens qui ont beaucoup d’argent arrivent, achètent beaucoup de terres, mais ne fassent rien , explique-t-il.

Andrew Parsons affirme que, dans certains cas, plus d'une entreprise demande les mêmes terres.

On s’attend à un processus compétitif , indique-t-il.

Quels impacts sur Hydro Terre-Neuve-et-Labrador?

Lorsque l’appel d’offres se terminera en mars, une première révision des soumissions sera lancée. Le gouvernement évaluera les projets sur quelques critères financiers et de sécurité seulement. Environ un mois plus tard, une évaluation plus approfondie sera entamée.

Un critère qui pourrait exclure plusieurs projets : la quantité d’électricité qu'il faudra acheter à Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, dont le projet hydroélectrique de Muskrat Falls n’est pas encore fonctionnel. Les vents ne soufflent pas en tout temps et les usines d’hydrogène ont besoin d’une source supplémentaire d’énergie, sinon la production risque de devenir trop chère. Mais pendant l’hiver, le réseau d’Hydro n’a que très peu de surplus d’électricité.

Le ministère estime que les soumissionnaires retenus seront connus d’ici la fin de 2023. Avant de commencer les travaux, les entreprises devront d’abord obtenir l’approbation environnementale.

1 projet sur 73 fait l'objet d'une étude environnementale

Si 73 projets sont proposés, seulement une entreprise a rendu public son plan.

Le consortium World Energy GH2, dont la première phase comprend 164 éoliennes dans la péninsule de Port-au-Port et une usine productrice d’hydrogène et d’ammoniac à Stephenville, a dû rendre public son projet parce qu’il fait déjà l’objet d’une évaluation environnementale.

World Energy estime que ses études environnementales vont s'étaler au moins jusqu’à l’automne prochain. Ses dirigeants veulent lancer la production en 2025, même si des experts et le ministre Parsons qualifient le calendrier de très ambitieux .

Andrew Parsons n’a pas voulu dire si la construction des premiers projets éoliens commencera en 2023.