Recours collectif contre la Dre Henry : l’avocate prévoit 3 millions de réclamations

L'avocate de la Société canadienne pour l'avancement des sciences dans les politiques publiques, Polina Furtula, affirme qu’un recours collectif contre la Colombie-Britannique et sa médecin hygiéniste en chef , Bonnie Henry, pourrait donner lieu à 3 millions de réclamations.

Le groupe sans but lucratif présente cette semaine ses arguments à la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour faire certifier l’action collective, au nom de tous les adultes résidant ou faisant des affaires dans la province qui ont subi des blessures ou des dommages en raison des ordonnances de santé publique diffusées après le 17 mars 2020.

Selon son avis de demande en justice, le groupe estime que la Dre Bonnie Henry et la province ont invoqué des pouvoirs exécutifs extraordinaires en s’appuyant sur des motifs scientifiques et juridiques non fondés, avec des conséquences catastrophiques pour la population britanno-colombienne .

Polina Furtula a précisé que le groupe demanderait à la fois une somme forfaitaire pour sanctionner la province pour avoir violé des droits garantis par la Charte des droits et libertés et des montants spécifiques adaptés aux dommages allégués par les particuliers.

Cette semaine, le juge de la Cour suprême de la province, David Crerar, n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de l'affaire.

Il doit plutôt déterminer si le cas remplit les conditions requises pour un recours collectif, à savoir des faits communs, une catégorie de personnes identifiables et une personne appropriée pour représenter le recours. Il doit également décider si un recours collectif est le moyen approprié de résoudre le litige.

Une grande diversité de plaintes

Selon Polina Furtula, s'il est certifié, le recours collectif aurait notamment trois sous-classes : 328 000 personnes pour qui des procédures médicales ont été retardées ou annulées, 376 752 personnes qui n'ont pas été doublement vaccinées et n'ont pas obtenu d'exemption, et 37 000 personnes qui n'ont pas été vaccinées pour des raisons religieuses.

Elle a lu des extraits d'affidavits qui témoignent de la grande diversité des plaintes des personnes qui espèrent faire partie du recours.

Ainsi, une mère célibataire à qui l'on a diagnostiqué un cancer du poumon pendant la pandémie s'est plainte de ne pas avoir pu obtenir une deuxième dose de vaccin dans le délai de 21 jours recommandé par le fabricant.

La mère d'un enfant dont un camarade de classe a été déclaré infecté par la COVID-19 a quant à elle déploré que sa famille ait dû se mettre en quarantaine malgré le fait que tous ses membres avaient obtenu un résultat négatif au test.

De l'automne 2021 au printemps 2022, une preuve de vaccination était requise en Colombie-Britannique pour assister à des événements culturels et sportifs, ou encore pour se rendre dans un restaurant ou un bar. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Dans un autre cas, le directeur d'une entreprise de technologie, en colère, déprimé, seul et isolé , a déclaré qu'il avait été mis à l'écart parce qu'il n'était pas vacciné et ne portait pas le masque, ce qui ne lui a pas permis de participer à des activités de groupe ou de rencontrer des conjointes potentielles.

Le juge a souligné la diversité des réclamations possibles, allant de personnes mécontentes de ne pas avoir pu se faire vacciner assez rapidement à des personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner du tout.

Il a rappelé la nécessité, pour le groupe, d’avoir un plan cohérent pour la logistique du procès éventuel et de résoudre les contradictions internes potentielles.

Le gouvernement défend ses décisions

Dans une réponse déposée à la Cour, le gouvernement rejette les allégations de la Société canadienne pour l'avancement des sciences dans les politiques publiques. Il affirme que les ordonnances sanitaires ont été adoptées conformément aux données de surveillance nationales et internationales ainsi qu'aux données épidémiologiques locales, nationales et internationales .

Le but, selon le gouvernement, était de protéger les membres les plus vulnérables de la société tout en minimisant les perturbations sociales .

La Couronne affirme également que toute violation de la Charte des droits et libertés est autorisée en vertu de l'article 1, qui permet aux gouvernements d'imposer des limites aux droits et aux libertés dans la mesure où il peut être démontré que ces limites sont raisonnables dans une société libre et démocratique.

Elle doit présenter ses arguments cette semaine.

D'après les informations de David Proctor