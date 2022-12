Accident à Saint-Fabien : « Je me suis réveillée à l’extérieur de l’autocar »

Tout ce dont je me souviens, c’est que ça a commencé à brasser. Après, je me suis réveillée et j’étais à l’extérieur de l’autobus. J’ai été éjectée de l’autobus et tout le monde criait autour de moi , raconte Mme Cyr Cormier, originaire des Îles-de-la-Madeleine.

Elle travaillait sur son ordinateur lorsqu’un véhicule a percuté l’autocar d’Orléans Express.

Sur les lieux de l’accident, un état de panique général régnait, relate la passagère. Il faisait froid, elle ne trouvait plus son gilet, quelqu’un l’a amenée au chaud dans sa voiture pour attendre l’arrivée des services d'urgence.

Plusieurs ambulances ont transporté vers l'hôpital de Rimouski des personnes impliquées dans la collision entre l'autobus d'Orléans Express et une voiture. Photo : Radio-Canada

Un accident d’autocar, ce n’est pas quelque chose auquel on est habitué. Il y avait beaucoup de victimes , confirme pour sa part Guy Roy, pompier volontaire à la caserne de Saint-Fabien, qui était sur les lieux de l’accident.

En près de 24 ans de service, il dit n’avoir jamais vu autant de victimes en même temps au même endroit.

C’est gros quand tu arrives, mais plus tu avances dans l’opération, plus ça rapetisse , philosophe-t-il.

Des renforts de la caserne de Saint-Simon-de-Rimouski ont dû être appelés.

« Tu ne penses pas. Tu sais juste que tu dois sortir le plus de monde possible, le plus rapidement possible. » — Une citation de Guy Roy, pompier volontaire à la caserne de Saint-Fabien

Alexandra Cyr Cormier a dû être transportée à l'hôpital. Elle a subi deux fractures à la main et une commotion cérébrale. Elle devra être opérée à Montréal.

Elle a reçu son congé de l’hôpital de Rimouski vers 1 h mercredi matin et a été hébergée chez des amis à Rimouski.

C'est un ami qui s’occupera de la conduire à Montréal.

Par ailleurs, mercredi après-midi, six personnes étaient toujours hospitalisées à Rimouski en lien avec l'accident. Un autre patient a été transféré vers un hôpital de Québec.

Avec les informations de Jennifer Boudreau et de Sophie Martin