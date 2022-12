Il y a 30 ans, la République fédérale de Tchécoslovaquie était dissoute et remplacée par deux états indépendants et distincts : la République tchèque/Tchéquie et la République slovaque/Slovaquie. Fait un peu inhabituel, comme le soulignent nos archives, ce divorce s’est effectué en douceur, mais sans enthousiasme.

La révolution de velours de 1989 libère des tensions

Le 25 juillet 1992, la journaliste Geneviève Asselin, présente, à l’émission Le Téléjournal – L’édition du samedi, un reportage qui explique comment est devenue possible la division de la République fédérale de Tchécoslovaquie en deux états indépendants.

Reportage de la journaliste Geneviève Asselin sur l'histoire de la Tchécoslovaquie

En 1989, les régimes communistes d’Europe centrale et de l’est s’effondrent l’un après l’autre.

À la mi-novembre 1989, le gouvernement communiste de l'État tchécoslovaque se lézarde puis s’écroule sous la pression populaire.

Cette révolution qu’on qualifiera de velours , parce qu’elle se déroule de manière pacifique, libérera cependant des tensions nationalistes chez les deux peuples qui forment le pays : les Tchèques et les Slovaques.

Depuis des décennies, les Slovaques considèrent être désavantagés.

La disparition du régime communiste leur permet d’exprimer leur exaspération envers le contrat fédéral qui régit l’État tchécoslovaque.

Les Slovaques appréhendent par ailleurs d’être défavorisés par la transition vers une économie de marché qui profiterait principalement aux Tchèques.

Durant la première moitié de 1992, le mécontentement des Slovaques paralyse la République fédérale de Tchécoslovaquie.

Une scission qui soulève peu d’enthousiasme populaire

« Les deux grands gagnants des élections de 1992 sont Vladimir Mečiar et Václav Klaus […] Leurs victoires signifient, à toute fin pratique, la fin de la fédération. » — Une citation de Michel Cormier, 9 octobre 1995

« Otto est retraité. […] Il est contre cette séparation qui pour lui n’est en fait qu’une histoire de politiciens. » — Une citation de Michel Morin, 15 novembre 1992

Le 6 juin 1992, les forces nationalistes tchèques et slovaques remportent les élections dans leurs territoires respectifs.

Ce qui est cependant surprenant, comme l’indiquent nos archives, c’est que le processus de la scission de la République fédérale de Tchécoslovaquie ne soulève pas l’enthousiasme dans la population.

Reportage du correspondant Michel Morin sur l'état de l'opinion publique à la veille de la division de la République fédérale tchèque

Un reportage du correspondant Michel Morin, présenté à l’émission Le Dimanche du 15 novembre 1992, montre que l’opinion publique est fortement divisée sur la séparation des deux peuples.

Le Dimanche est animé par Jean-François Lépine.

Les sondages d’opinion indiquent que seulement 37 % des Slovaques désirent la souveraineté.

Pour leur part, à peine 50 % des Tchèques souhaitent une scission.

Reportage du correspondant Michel Cormier sur la création de la Tchéquie et de la Slovaquie

Un reportage du correspondant Michel Cormier présenté à l’émission Le Point du 9 octobre 1995, confirme que l’idée de l’indépendance n’était pas majoritaire en 1992 chez les Tchèques ou les Slovaques.

Même s’ils sont victorieux, les nationalistes tchèques et slovaques n’ont obtenu que 35 % des suffrages.

Le récit des événements proposé par Michel Cormier montre que c’est surtout la volonté des chefs nationalistes tchèque et slovaque, Václav Klaus et Vladimir Mečiar, qui explique la création de la Tchéquie et de la Slovaquie.

Le soir des élections du 6 juin 1992, Václav Klaus téléphone à Vladimir Mečiar.

À la fin de la conversation, Václav Klaus en vient à la conclusion que la ruptures des Tchèques d’avec les Slovaques est la seule option possible.

Quelques jours plus tard, une négociation très difficile avec Václav Klaus convainc Vladimir Mečiar que l’indépendance de la Slovaquie est aussi l’unique scénario envisageable.

Dès lors les deux leaders nationalistes sont pressés de finaliser le divorce.

Ils font même la sourde oreille à une pétition d’un million de citoyens tchèques et slovaques qui réclament un référendum sur la question de l’indépendance.

La liquidation de la République fédérale tchèque n’a pris que quatre mois et s’est faite sans difficulté.

Plus de 30 ans après avoir pris des chemins séparés, la Tchéquie et la Slovaquie demeurent en très bons termes et démontrent beaucoup de coopération, notamment dans leur politique étrangère.

Cette proximité force d’ailleurs plusieurs à se demander si un jour, leur divorce ne sera pas annulé et que les deux pays convoleront dans un nouveau mariage.