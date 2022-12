Le court métrage Piscine pro, d’Alec Pronovost, en compétition à Sundance

Le réalisateur québécois Alec Pronovost, qui est derrière la série absurde Complètement lycée avec Rosalie Vaillancourt, est en compétition au Festival du film de Sundance avec son court métrage Piscine pro. On y suit l’histoire de Charles-Olivier, qui se résigne à travailler dans un magasin de piscines après avoir terminé un baccalauréat en histoire et civilisation.

Piscine pro sera présenté en compétition officielle dans la section Short Film les 21, 23, 24 et 28 janvier à Park City et Salt Lake City, dans l’Utah, en présence de l’équipe de production. Rendez-vous incontournable du cinéma indépendant depuis 1978, Sundance se tiendra dans cet État de l’Ouest des États-Unis du 19 au 29 janvier.

Début du widget . Passer le widget? Piscine Pro (2022) Trailer from Travelling Distribution on Vimeo. Fin du widget . Retour au début du widget?

Alec Pronovost a lui-même travaillé dans le magasin à grande surface Club Piscine avant de se lancer comme réalisateur et scénariste. Son portfolio comprend des œuvres psychotroniques comme les courts métrages Jeep Boys, Tony Speed et Sainte Marie-Josée part en croisade, ainsi que les séries Le Killing et Complètement lycée, dont la deuxième saison est récemment arrivée sur Crave.

Piscine pro met en vedette Louis Carrière dans le rôle de Charles-Olivier, aux côtés d’Alexis Martin, Zeneb Blanchet, Sylvie de Morais, Sébastien Rajotte, Oussama Fares, Louis Girard-Bock, François Ruel-Côté, Maxime Genois et Craig Weiss.

D’autres talents canadiens seront mis en lumière à Sundance en janvier, à commencer par Xavier Dolan, dont la première série La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé sera projetée hors compétition. Le réalisateur torontois Brandon Cronenberg, fils de David Cronenberg, y présentera également son troisième long métrage, Infinity Pool.