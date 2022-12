Les patients du service de rhumatologie des T.N.-O. doivent désormais se rendre à Edmonton

Cette décision, selon le porte-parole de l'Administration des services de santé et des services sociaux (ASTNO), David McGuire, a été prise en raison de l'intérêt d'avoir des fournisseurs réguliers et un programme coordonné pour soutenir le triage, la gestion et la coordination des soins pour les patients d'une manière cohérente et continue.

Les services que nous fournissions par l'intermédiaire des médecins rhumatologues en visite sont devenus de plus en plus difficiles à organiser de manière à assurer la continuité pour les patients , poursuit David McGuire dans une déclaration écrite.

La fermeture du service de rhumatologie a été rapportée par Cabin Radio la semaine dernière. L’Administration des services de santé n’a pas fait d’annonce à ce sujet.

Jusqu'à tout récemment, les patients du service de rhumatologie aux T.N.-O. étaient pris en charge par des médecins spécialistes en visite de l’Alberta. Selon David McGuire, ce type de soins épisodiques était inadéquat.

« Le nœud du problème est de s'assurer que nous avons une cohérence dans la fréquence des visites des spécialistes et, surtout, un soutien entre les visites. » — Une citation de David McGuire, porte-parole, Administration des services de santé et des services sociaux

Une proposition de service de rhumatologie local rejetée

Steven Katz, un médecin rhumatologue de l’Alberta en visite aux T.N.-O . depuis l'année dernière, estime que la continuité des soins est cruciale pour les patients.

Il a été en discussion avec l’ ASTNO pour ouvrir un service de rhumatologie local avec un médecin rhumatologue et un autre professionnel de la santé. Il dit que sa proposition a été rejetée, se faisant dire que cela ne pouvait pas fonctionner.

« Il est très difficile d'évaluer si vous avez une enflure articulaire au téléphone ou sur Zoom », dit Steven Katz, un médecin rhumatologue d'Edmonton qui se rend aux T.N.-O. depuis l'année dernière. Photo : Fournie par Steven Katz

D'après ce que j'ai compris, ils ne sont pas contents que nous ne puissions pas identifier un rhumatologue pour diriger ce [service local], à long terme en quelque sorte , explique le Dr Katz.

Il ajoute que sa proposition comprenait un suivi rapproché de 12 à 18 mois après l'ouverture du service local : Il est certain que nous avons clairement indiqué que [...] tant que nous mettons en place ce service de rhumatologie, nous serions plus que disposés à continuer d'assurer le service à Yellowknife.

Environ 400 patients

D'après le Dr Katz, cette fermeture touche environ 400 patients, selon les listes du gouvernement, mais que ce nombre pourrait être plus élevé. Ces patients devront dorénavant prendre l’avion jusqu’à Edmonton pour y recevoir des soins.

Combien de patients atteints de maladies rhumatismales connues ne figurent pas sur cette liste [de 400]? Nous ne le savons pas et, bien sûr, on nous confie de nouveaux patients tout le temps , dit M. Katz.

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune et inflammatoire qui atteint principalement les articulations. Le Dr Katz dit que si cette maladie n’est pas prise en charge rapidement, elle peut causer des dommages permanents aux articulations, de l’invalidité et un risque accru de maladie cardiaque.

Il est donc très important d'obtenir rapidement un traitement, qui peut changer la vie des patients , ajoute-t-il.

Et ces soins ne peuvent pas être prodigués par téléphone ou par appel vidéo, selon le médecin.

« La rhumatologie repose sur l’examen physique. Il est très difficile d'évaluer si vous avez de l’inflammation articulaire par téléphone, ou sur Zoom. Il faut voir les patients en personne. » — Une citation de Steven Katz, médecin rhumatologue

Pas idéal

Selon le porte-parole de l’ ASTNO , David McGuire, l’argent est aussi un problème.

S'il devait y avoir des discussions avec l'Alberta au sujet d'un programme plus cohésif qui assure la continuité et la coordination des services et des fournisseurs dont nous avons besoin, nous devrions chercher des fonds supplémentaires pour soutenir ce niveau de service , a-t-il écrit.

En plus d'un accord avec l'Alberta sur la fourniture de spécialistes, un programme coordonné nécessiterait également des ressources sur place pour être en mesure de fournir ce service dans les T.N.-O. sur une base continue.

Le médecin rhumatologue Katz est d’avis que ce n’est pas idéal pour les patients lorsque différents rhumatologues vont et viennent, mais il soutient que c’est logique, à long terme, pour développer un service local.

Certains patients qui souffrent de douleurs et d'inconfort devraient éviter de voyager vers Edmonton, selon Steven Katz. Le médecin croit aussi que la facture serait moins élevée pour le territoire.

Ce n’est pas super pour le patient [de voyager], dit-il, mais je pense que la facture est beaucoup plus élevée que si certains d’entre nous voyageaient aux Territoires du Nord-Ouest et fournissaient ces soins là-bas.

Avec les informations de Hilary Bird et Rachel Zelniker