Virus respiratoires : la situation empirera au Québec d’ici Noël

Le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, a fait le point mercredi sur la propagation des virus respiratoires.

Il a souligné que deux des trois virus, soit ceux de l'influenza et de la COVID-19, continuent de progresser.

Mince consolation, le virus respiratoire syncytial (VRS) quant à lui est en diminution.

Ce virus frappe durement les enfants. Au cours des dernières semaines, il a eu un impact important sur les hôpitaux pédiatriques.

« La situation demeure très fragile. L'évolution de ces virus dans les prochaines semaines pourra seulement ajouter à la pression qui est déjà [dans les hôpitaux]. » — Une citation de Dr Luc Boileau, directeur national de la santé publique

Le Dr Boileau demande aux Québécois d'éviter les rassemblements dès qu'ils présentent des symptômes grippaux. Si vous êtes malades, si vous avez des symptômes, restez à la maison. Évitez les contacts, surtout avec les personnes plus vulnérables. Vous n'allez pas à vos fêtes de famille, ce n'est pas le bon moment , a-t-il dit.

Questionné à savoir si le port du masque serait une option adéquate pour une personne symptomatique qui voudrait fêter avec ses proches, le médecin a répondu par la négative. On reste chez soi , a-t-il martelé.

La COVID-19 au sommet des préoccupations

Avec l'arrivée de deux nouveaux variants, soit le BQ.1 et le BQ.1.1, les autorités de santé publique ont particulièrement à l'œil l'évolution de la pandémie de la COVID-19. Ces deux nouveaux variants – plus contagieux encore qu'Omicron même s'ils ne sont pas nécessairement plus mortels – représentent désormais plus de 50 % des cas au Québec.

« Les cas demeurent nombreux. Les indicateurs que nous avons projettent encore une remontée de la contagion, en particulier en cette période des Fêtes. On sait que la tendance sera à la hausse, même si pour l'instant il y a des signaux comme quoi ça ne bouge pas tant que ça. » — Une citation de Luc Boileau, directeur national de la santé publique du Québec

Le dernier bilan quotidien montre d'ailleurs une nouvelle augmentation des hospitalisations. On en dénombre 60 de plus que la veille, portant le bilan à 2 081 hospitalisations à travers le Québec.

Les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) montrent aussi une présence accrue de particules du virus dans les eaux usées  (Nouvelle fenêtre) , un indicateur que le virus se propage davantage. À Montréal, à Laval, et à Québec, la tendance est nettement à la hausse. Dans d'autres villes, les données indiquent qu'un plateau a peut-être été atteint.

Les données de l'INSPQ sur la présence du virus de la COVID-19 dans les eaux usées montrent une nette progression dans plusieurs villes, y compris Montréal. Photo : INSPQ

Le Dr Boileau n'envisage toutefois pas de recommander au gouvernement des mesures sanitaires contraignantes, comme le port du masque obligatoire, les limites à la taille des rassemblements ou le confinement. Selon lui, la situation est moins alarmante qu'elle ne l'était l'an dernier, lorsque le gouvernement a dû imposer de nouvelles mesures sanitaires à l'approche de Noël.

Nous ne voyons pas à l'horizon un niveau [d'occupation des hôpitaux] pour avoir des mesures obligatoires. Nous serons toutefois très vigilants , a-t-il affirmé en point de presse mercredi.

Il souligne toutefois que la multiplication des rassemblements apportera nécessairement une propagation du virus, comme ce fut le cas aux États-Unis à la suite de l'Action de grâce américaine.